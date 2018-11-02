Sık tekrarlayan arpacık sorununa yeni çözüm :IPL

KİRPİK DİBİ İLTİHABI VE SIK TEKRARLAYAN ARPACIKTA YENİ TEDAVİ: IPL
İnsan vücudunun en hassas bölgesi olan gözleri koruyan kirpik diplerinin iltihaplanmasıyla oluşan blefarit, günlük yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Blefarit rahatsızlığının gözde batma, kaşıntı, göz kuruluğu ve göz kapağında kızarıklık ile kendini gösterdiğinin altını çizen Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Melike Gedar, “Kirpik dibi iltihaplanmaları, kronikleşme potansiyelinden dolayı tedavisi çok da kolay olmayan bir rahatsızlıktır. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar sonucu geliştirilen yoğunlaştırılmış ışık tedavisi (IPL) ile bu rahatsızlıktan kısa sürede kurtulmak artık mümkün” diyor.
Halk arasında kirpik dibi iltihabı olarak bilinen blefarit hastalığı, tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesinde ve verimlilikte ciddi anlamda olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. Blefarit rahatsızlığının belirtilerinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Melike Gedar, “Blefarit özellikle cildi yağlı olan ve sık tekrarlayan arpacık şikâyeti olan kişilerde daha sık görülür. Başlıca belirtileri arasında, göz kapaklarında kızarıklık ve şişlik görülürken, kirpik dipleri kabuklanır. Tedavi edilmediği takdirde göze yayılan bu iltihaplar, göz kuruluğu, gözde enfeksiyon oluşması, kirpiklerin yön değiştirmesi ve dökülmesi gibi sonuçlar oluşmasına yol açabilir. Bu belirtilere sahip olan hastaların, hızlıca bir göz muayenesine giderek gerekli tedavilerine başlanması büyük önem taşıyor” şeklinde konuşuyor.
IPL TEDAVİSİ İLE 3 SEANSTA ÇÖZÜM
Blefarit hastalığının çözümünde, son yıllarda geliştirilen yoğunlaştırılmış ışık tedavisi-IPL tedavisinin oldukça etkili olduğunu belirten Op. Dr. Gedar, “Yoğunlaştırılmış ışık tedavisi-IPL ile göz etrafındaki sinirler uyarılarak kirpik diplerinde fonksiyonu bozulan yağ bezlerinin tekrar sağlıklı yağ üretmesi sağlanabilmektedir. IPL tedavisinde, göz etrafına jel sürülür, gözler koruyucu bir gözlükle kapatılır. Her bir göz etrafına 4-5 atımlık yoğunlaştırılmış ışık uygulanırken hasta herhangi bir rahatsızlık veya ağrı hissetmez. 1. Gün, 15. Gün ve 45. Gün yapılan seansların toplam süresi yaklaşık olarak 5 dakikadır. 3. seansın sonunda kirpik dibi iltihabı ve buna bağlı kuruluk şikayetleri %85 oranında azalmakta veya ortadan kalkmaktadır. IPL tedavisinin uygulanacağı merkez seçimi, hekimin uzmanlığı, uygulamanın yapılacağı hastanın doğru seçimi ve uygulama süresince kullanılan medikal malzemelerin hijyenik olması, işlemin başarısını doğrudan etkileyen faktörlerdir” diyerek sözlerini tamamlıyor.
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