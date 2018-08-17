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Sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:01 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 16 yaşındaki gencin parmağına sıkışan yüzük, AFAD ekiplerince kesilerek çıkarıldı

Zonguldak'ta bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kesildi.

Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan 16 yaşındaki Haydar Gezmez, kendi çabaları sonuç vermeyince Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, Gezmez'in parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Parmak yüzük Zonguldak

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