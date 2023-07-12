Sıla ile İlker Kaleli konserde aşka geldi! Sahneye çağırıp dudağından öptü

Özel hayatı, şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Sıla, yaklaşık iki yıldır başarılı oyuncu İlker Kaleli ile birliktelik yaşıyor. Sosyal medyadaki aşk dolu paylaşımlarıyla çok beğenilen ünlü çift dün akşam konserde aşka geldi.

Yoğun konser maratona devam eden Sıla Gençoğlu, dün akşam Harbiye Açıkhava'da 2. konserini verdi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Sıla, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu ilker Kaleli'nin kendisi için bestelediği "Metelik" şarkısını da söylemeyi ihmal etmedi.

Sıla, şarkı sonrası sahneye çıkan sevgilisine öperek teşekkür etti. Sıla, yaşadığı şaşkınlığını da dile getirdi.

Kaleli'nin normalde sahneye çıkmayı tercih etmediğini söyleyen Sıla, "Çok enteresan bir şey oldu. Bunu siz yaptınız, çıkmaz sahneye hayatta. Çok güzel bir gece. Sahnede sevgilimi öptüm, daha güzel bir akşam olamaz" diyerek şarkılarına devam etti.



