MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sıla ile İlker Kaleli konserde aşka geldi! Sahneye çağırıp dudağından öptü

Sıla ile İlker Kaleli konserde aşka geldi! Sahneye çağırıp dudağından öptü

12.07.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konser maratonuna hızla devam eden ve dün akşam da İstanbul'da sevenleriyle buluşan Sıla, sevgilisi İlker Kaleli'nin bestelediği "Metelik" şarkısını söyledi. Sıla, şarkı bitiminde seyircinin isteği üzerine sahneye çıkan sevgilisini dudağından öptü ve "Daha güzel bir akşam olamaz" dedi.

Özel hayatı, şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Sıla, yaklaşık iki yıldır başarılı oyuncu İlker Kaleli ile birliktelik yaşıyor. Sosyal medyadaki aşk dolu paylaşımlarıyla çok beğenilen ünlü çift dün akşam konserde aşka geldi.

Yoğun konser maratona devam eden Sıla Gençoğlu, dün akşam Harbiye Açıkhava'da 2. konserini verdi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Sıla, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu ilker Kaleli'nin kendisi için bestelediği "Metelik" şarkısını da söylemeyi ihmal etmedi.

ilker sıla 3

Sıla, şarkı sonrası sahneye çıkan sevgilisine öperek teşekkür etti. Sıla, yaşadığı şaşkınlığını da dile getirdi.

ilker sıla 2

Kaleli'nin normalde sahneye çıkmayı tercih etmediğini söyleyen Sıla, "Çok enteresan bir şey oldu. Bunu siz yaptınız, çıkmaz sahneye hayatta. Çok güzel bir gece. Sahnede sevgilimi öptüm, daha güzel bir akşam olamaz" diyerek şarkılarına devam etti.

sıla ilker

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü çiftten kötü haber! Fotoğrafları silip...Ünlü çiftten kötü haber! Fotoğrafları silip...
Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli sıla Oyuncu beste sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Özkan Uğur'a son veda! Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı...
Özkan Uğur'a son veda! Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu! Yardım edenler şaşırttı

7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu! Yardım edenler şaşırttı

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.