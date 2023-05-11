Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric parkta kaydırağa sıkıştı! O anlar saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedildi

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric oy kullanmak için gittiği Magallanes bölgesindeki Puntos Arenas kentinde bir oyun parkını ziyaret ederek çocuklar gibi eğlendi. O anlarda kaydıraktan kaymaya çalışan devlet başkanı sıkıştı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

KENDİ ÇABALARIYLA KURTULMAYI BAŞARDI

Oyun parkındaki kaydırakta sıkışan devlet başkanı Boric, kurtulmak için dakikalarca mücadele ettikten sonra kendi çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkmayı başardı. Boric’e oyun parkında eşlik eden eşi Irina Karamanos kaydıraktan kurtulmayı başardığında kocasını öperek tebrik etti. Görüntüleri kaydedenlerin yaşananları gülerek yorumlaması dikkat çekti.