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  4. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric parkta kaydırağa sıkıştı! O anlar saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedildi

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric parkta kaydırağa sıkıştı! O anlar saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedildi

11.05.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric oy kullandıktan sonra ziyarette bulunduğu oyun parkında kaydıraktan kaydığı sırada sıkıştı. O anlar çevredekiler tarafından anbean kaydedilirken görüntüler sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra viral oldu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric oy kullanmak için gittiği Magallanes bölgesindeki Puntos Arenas kentinde bir oyun parkını ziyaret ederek çocuklar gibi eğlendi. O anlarda kaydıraktan kaymaya çalışan devlet başkanı sıkıştı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

KENDİ ÇABALARIYLA KURTULMAYI BAŞARDI

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Oyun parkındaki kaydırakta sıkışan devlet başkanı Boric, kurtulmak için dakikalarca mücadele ettikten sonra kendi çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkmayı başardı. Boric’e oyun parkında eşlik eden eşi Irina Karamanos kaydıraktan kurtulmayı başardığında kocasını öperek tebrik etti. Görüntüleri kaydedenlerin yaşananları gülerek yorumlaması dikkat çekti.

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