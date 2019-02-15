Silikozis hastasına 'yoğurt ye geçer' demişler

Cumhuriyet'ten Barış Önal'ın haberine göre, kot taşlama işçisi Mehmet Ali Bilgiç'in silikozis hastalığı yüzünden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Bingöl Karlıova'da yaşayan Bilgiç, henüz 37 yaşındaydı ve 10 yıldır tedavi görüyordu. Resmi kayıtlara göre Bilgiç, silikozis yüzünden yaşamını yitiren 74. işçi oldu.

Ağabeyi Ekrem Bilgiç, "Kardeşim hastalandıktan 7 yıl sonra malulen emekli edildi, sadece 3 yıl maaş alabildi. Maaşı tedavisine bile yetmiyordu" dedi. Bilgiç, daha önce iki kuzeninin aynı hastalık nedeniyle öldüğünü, iki akrabasının da silikozis hastası olduğunu söyledi. Bilgiç'in ölümü, Karlıova'da silikozisten 19. ölüm olarak kayıtlara geçti.



10 yıl önce yakalandığı Silikozis hastalığından yaşamını yitiren Mehmet Ali Bilgiç

"KADERLERİNE TERK EDİLİYORLAR"

Temiz Giysi Derneği Başkanı ve silikozis hastası Abdülhalim Demir de kot taşlama işçilerinin kaderlerine bırakıldığını söyleyerek "Kot taşlamada çalışan işçiler için yasa çıkarıldı. Ancak genç yaşta insanları emekli edip kendi kaderlerine bırakmak doğru değil. Devletin bütün işçileri rehabilite edip hayata dahil etmesi gerekirdi" dedi.