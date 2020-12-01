MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şimdiden söylüyoruz çok yakında herkes bu film ve dizileri konuşmaya başlayacak

Şimdiden söylüyoruz çok yakında herkes bu film ve dizileri konuşmaya başlayacak

01.12.2020 08:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şimdiden söylüyoruz çok yakında herkes bu film ve dizileri konuşmaya başlayacak

Dizi ve film dünyasındaki hareketlilik son sürat devam ediyor. Önümüzdeki aylara damgasını vuracak olan yapımlarla ilgili son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

İlker Kaleli'nin rol aldığı İngiliz yapımı The Serpent'ten Haluk Bilginer'le Demet Akbağ'ın başrolünü Elçin Sangu ile paylaştığı 9 Kere Leyla filminin fragmanına yerli ve yabancı dizi ve filmler hakkında son gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

KAHKAHA FIRTINASI 9 KERE LEYLE GELİYOR

Ezel Akay’ın uzun bir aradan sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu 9 Kere Leyla filmi, 4 Aralık tarihinde Netflix'teki izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmden ilk fragman geldi.

Haluk Bilginer ile Elçin Sangu’nun yatak sahnesi dikkat çekti! 9 Kere Leyla’nın ilk fragmanı geldiHaluk Bilginer ile Elçin Sangu’nun yatak sahnesi dikkat çekti! 9 Kere Leyla’nın ilk fragmanı geldi

İLKER KALELİ’NİN ROL ALDIĞI THE SERPENT BAŞLIYOR

İlker Kaleli'nin de rol aldığı The Serpent dizisi 1 Ocak'ta başlıyor. Dizi, BBC One kanalında ekrana gelecek.

İngiliz aksanıyla olay olmuştu! İlker Kaleli'nin oynadığı BBC dizisi The Serpent'in tarihi belirli olduİngiliz aksanıyla olay olmuştu! İlker Kaleli'nin oynadığı BBC dizisi The Serpent'in tarihi belirli oldu

STRANGER THİNGS DİZİSİNE YENİ OYUNCULAR

Stranger Things dizisinin kadrosuna 8 yeni oyuncu dahil oldu. Ayrıca yeni sezonun açılış bölümünün ismi "The Hellfire Club" olarak açıklandı.

Stranger Things 4. sezon kadrosuna sürpriz isimler! Kimler yok ki...Stranger Things 4. sezon kadrosuna sürpriz isimler! Kimler yok ki...

WİLL SMİTH’İN OĞLU BAŞROLDE

Cara Delevingne ve Jaden Smith'li "Life In A Year"dan fragman paylaşıldı.

Ünlü manken Will Smith’in oğluyla kamera karşısına geçti... Life In A Year’dan ilk fragman yayınlandıÜnlü manken Will Smith’in oğluyla kamera karşısına geçti... Life In A Year’dan ilk fragman yayınlandı

OUR FRİEND’DEN İLK FRAGMAN GELDİ

Jason Segel, Dakota Johnson ve Casey Affleck’in başrollerinde yer aldığı Our Friend filminden fragman yayınlandı.

Grinin Elli Tonu’yla adını duyuran Dakota Johnson’ın yeni filminden fragman geldiGrinin Elli Tonu’yla adını duyuran Dakota Johnson’ın yeni filminden fragman geldi

BULLET TRAİN FİLMİ

Kotaro Isaka‘nın Maria Beetle isimli romanından uyarlanan Bullet Train filmi Brad Pitt’li Lady Gaga’lı kadrosuyla görenlerin beklentilerini yükseltiyor. Baş döndüren bir aksiyon olması beklenen Bullet Train kadrosuna katılan son isim deneyimli Japon oyuncu Hiroyuki Sanada oldu.

Bomba üstüne bomba! Brad Pitt ve Lady Gaga’lı Bullet Train kadrosu genişliyorBomba üstüne bomba! Brad Pitt ve Lady Gaga’lı Bullet Train kadrosu genişliyor

BLACK PANTHER 2’NİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Black Panther 2’nin çekimleri Temmuz ayında başlıyor. Bazı rivayetlere göre filmin oyuncu kadrosunda Rihanna da olacak.

Google arama sonuçlarında çıkan detay kafaları karıştırdı! Rihanna, Black Panther 2 filminde mi rol alıyor?Google arama sonuçlarında çıkan detay kafaları karıştırdı! Rihanna, Black Panther 2 filminde mi rol alıyor?

THE QUEEN'S GAMBİT FIRTINASI

Netflix’in rekorlar kıran mini dizisi The Queen’s Gambit’i henüz izlemediyseniz geç kalmış sayılmazsınız.

The Queen’s Gambit dizisinden rekor: Netflix’in en çok izlenen mini dizisi olduThe Queen’s Gambit dizisinden rekor: Netflix’in en çok izlenen mini dizisi oldu

WANDAVİSİON GELİYOR

Disney+’ın beklenen yapımlarından WandaVision’ın hem fragmanı yayınlandı hem de yayın tarihi belli oldu.

Fragmanıyla şaşırtan WandaVision’ın yayın tarihi belli olduFragmanıyla şaşırtan WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu

https://www.mynet.com/fragmaniyla-sasirtan-wandavision-in-yayin-tarihi-belli-oldu-190101217326

EXTRACTİON 2 RESMEN GELİYOR

Netflix’in bu yıla damga vuran aksiyon yapımlarından Chris Hemsworth’lü Extraction 2’nin geleceği resmen açıklandı.

Chris Hemsworth henüz imzayı atmadı... Extraction 2’den ilk bilgiler geldiChris Hemsworth henüz imzayı atmadı... Extraction 2’den ilk bilgiler geldi

FEYYAZ YİĞİT, EXXEN’DE

Ölümlü Dünya filmiyle büyük çıkış yakalayan Feyyaz Yiğit, Acun Ilıcalı’nın kuracağı platform EXXEN’de yer alacak.

Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit kaç yaşında, nereli? Feyyaz Yiğit’ten bomba haber!Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit kaç yaşında, nereli? Feyyaz Yiğit’ten bomba haber!

LAST OF US DİZİSİ GELİYOR

HBO, The Last of Us Dizisi için onay verdi. Dizi, PlayStation Productions’ın ilk TV yapımı olacak.

The Last of Us dizisi için yeşil ışık yandıThe Last of Us dizisi için yeşil ışık yandı

JOHNNY DEPP GİTTİ MADS MİKKELSEN GELDİ

Fantastic Beasts 3 filmindeki Gellert Grindelwald rolünün artık Mads Mikkelsen tarafından canlandırılacağını resmen açıkladı.

Söylentiler doğru çıktı! Johnny Depp’in yerine o geliyorSöylentiler doğru çıktı! Johnny Depp’in yerine o geliyor

GODZİLLA VS. KİNG VİZYONA GİRMİYOR

Godzilla vs. King filmi de pandemiden nasibini alan yapımlardan biri oldu. Vizyona girmeyecek filmin yayın hakları için Netflix ve HBO Max karşı karşıya.

Godzilla vs. Kong da koronavirüs salgınından nasibini aldıGodzilla vs. Kong da koronavirüs salgınından nasibini aldı

ABD’DE VİZYONA GİRMEYEN WONDER WOMAN 1984 FİLMİNİN TÜRKİYE VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapalı olmasına rağmen Wonder Woman 1984 filminin Türkiye vizyon tarifi açıklandı.

Wonder Woman 1984’ün sinemaların kapalı olmasına rağmen Türkiye vizyon tarihi olduWonder Woman 1984’ün sinemaların kapalı olmasına rağmen Türkiye vizyon tarihi oldu

ANGELİNA JOLİE YENİDEN YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURUYOR

Angelina Jolie, savaş fotoğrafçısı Don McCullin’in hayatını anlatacak Unreasonable Behaviour filmini yönetecek. Filmin yapımcıları arasında Tom Hardy de yer alıyor.

Angelina Jolie, dört yıl aradan sonra işinin başına dönüyorAngelina Jolie, dört yıl aradan sonra işinin başına dönüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldıGerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı
Hamilelik yaradı! Açıldıkça açıldıHamilelik yaradı! Açıldıkça açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İlginizi Çekebilir

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Diğer Haberler

Son Dakika... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden 3 çalışana otelde tecavüze kalkıştılar! Dehşet görüntüler ortaya çıktı

EDHO ekibinden 3 çalışana otelde tecavüze kalkıştılar! Dehşet görüntüler ortaya çıktı

Paylaşımlarıyla olay olan Duygu Özaslan: Benim kilomun peşini bıraksak mı artık?

Son haline kimse inanmadı! 'Benim kilomun...'

Koronavirüs önlemlerini duyan Haluk Levent: 'Kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak...'

'Açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak...'

MasterChef'te talihsiz anlar! Barbaros hastaneye götürüldü

MasterChef'te talihsiz kaza! Hastanelik oldu

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanları

MasterChef'te kazanan belli oldu!

Baba kızın 28 yıllık hasreti Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de son buldu

Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.