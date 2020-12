Şimdiden söylüyoruz çok yakında herkes bu film ve dizileri konuşmaya başlayacak

Ünlü manken Will Smith’in oğluyla kamera karşısına geçti... Life In A Year’dan ilk fragman yayınlandı

İlker Kaleli'nin de rol aldığı The Serpent dizisi 1 Ocak'ta başlıyor. Dizi, BBC One kanalında ekrana gelecek.

BLACK PANTHER 2’NİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Black Panther 2’nin çekimleri Temmuz ayında başlıyor. Bazı rivayetlere göre filmin oyuncu kadrosunda Rihanna da olacak.

THE QUEEN'S GAMBİT FIRTINASI

Netflix’in rekorlar kıran mini dizisi The Queen’s Gambit’i henüz izlemediyseniz geç kalmış sayılmazsınız.

WANDAVİSİON GELİYOR

Disney+’ın beklenen yapımlarından WandaVision’ın hem fragmanı yayınlandı hem de yayın tarihi belli oldu.

https://www.mynet.com/fragmaniyla-sasirtan-wandavision-in-yayin-tarihi-belli-oldu-190101217326

EXTRACTİON 2 RESMEN GELİYOR

Netflix’in bu yıla damga vuran aksiyon yapımlarından Chris Hemsworth’lü Extraction 2’nin geleceği resmen açıklandı.

FEYYAZ YİĞİT, EXXEN’DE

Ölümlü Dünya filmiyle büyük çıkış yakalayan Feyyaz Yiğit, Acun Ilıcalı’nın kuracağı platform EXXEN’de yer alacak.

LAST OF US DİZİSİ GELİYOR

HBO, The Last of Us Dizisi için onay verdi. Dizi, PlayStation Productions’ın ilk TV yapımı olacak.

JOHNNY DEPP GİTTİ MADS MİKKELSEN GELDİ

Fantastic Beasts 3 filmindeki Gellert Grindelwald rolünün artık Mads Mikkelsen tarafından canlandırılacağını resmen açıkladı.

GODZİLLA VS. KİNG VİZYONA GİRMİYOR

Godzilla vs. King filmi de pandemiden nasibini alan yapımlardan biri oldu. Vizyona girmeyecek filmin yayın hakları için Netflix ve HBO Max karşı karşıya.