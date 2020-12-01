Şimdiden söylüyoruz çok yakında herkes bu film ve dizileri konuşmaya başlayacak

Kotaro Isaka‘nın Maria Beetle isimli romanından uyarlanan Bullet Train filmi Brad Pitt’li Lady Gaga’lı kadrosuyla görenlerin beklentilerini yükseltiyor. Baş döndüren bir aksiyon olması beklenen Bullet Train kadrosuna katılan son isim deneyimli Japon oyuncu Hiroyuki Sanada oldu.

Stranger Things dizisinin kadrosuna 8 yeni oyuncu dahil oldu. Ayrıca yeni sezonun açılış bölümünün ismi "The Hellfire Club" olarak açıklandı.

İlker Kaleli'nin rol aldığı İngiliz yapımı The Serpent 'ten Haluk Bilginer 'le Demet Akbağ 'ın başrolünü Elçin Sangu ile paylaştığı 9 Kere Leyla filminin fragmanına yerli ve yabancı dizi ve filmler hakkında son gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

BLACK PANTHER 2’NİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Black Panther 2’nin çekimleri Temmuz ayında başlıyor. Bazı rivayetlere göre filmin oyuncu kadrosunda Rihanna da olacak.

THE QUEEN'S GAMBİT FIRTINASI

Netflix’in rekorlar kıran mini dizisi The Queen’s Gambit’i henüz izlemediyseniz geç kalmış sayılmazsınız.

WANDAVİSİON GELİYOR

Disney+’ın beklenen yapımlarından WandaVision’ın hem fragmanı yayınlandı hem de yayın tarihi belli oldu.

https://www.mynet.com/fragmaniyla-sasirtan-wandavision-in-yayin-tarihi-belli-oldu-190101217326

EXTRACTİON 2 RESMEN GELİYOR

Netflix’in bu yıla damga vuran aksiyon yapımlarından Chris Hemsworth’lü Extraction 2’nin geleceği resmen açıklandı.

FEYYAZ YİĞİT, EXXEN’DE

Ölümlü Dünya filmiyle büyük çıkış yakalayan Feyyaz Yiğit, Acun Ilıcalı’nın kuracağı platform EXXEN’de yer alacak.

LAST OF US DİZİSİ GELİYOR

HBO, The Last of Us Dizisi için onay verdi. Dizi, PlayStation Productions’ın ilk TV yapımı olacak.

JOHNNY DEPP GİTTİ MADS MİKKELSEN GELDİ

Fantastic Beasts 3 filmindeki Gellert Grindelwald rolünün artık Mads Mikkelsen tarafından canlandırılacağını resmen açıkladı.

GODZİLLA VS. KİNG VİZYONA GİRMİYOR

Godzilla vs. King filmi de pandemiden nasibini alan yapımlardan biri oldu. Vizyona girmeyecek filmin yayın hakları için Netflix ve HBO Max karşı karşıya.