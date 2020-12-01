Şimdiden söylüyoruz çok yakında herkes bu film ve dizileri konuşmaya başlayacak

İlker Kaleli'nin rol aldığı İngiliz yapımı The Serpent'ten Haluk Bilginer'le Demet Akbağ'ın başrolünü Elçin Sangu ile paylaştığı 9 Kere Leyla filminin fragmanına yerli ve yabancı dizi ve filmler hakkında son gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.
Ezel Akay’ın uzun bir aradan sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu 9 Kere Leyla filmi, 4 Aralık tarihinde Netflix'teki izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmden ilk fragman geldi.
İlker Kaleli'nin de rol aldığı The Serpent dizisi 1 Ocak'ta başlıyor. Dizi, BBC One kanalında ekrana gelecek.
Stranger Things dizisinin kadrosuna 8 yeni oyuncu dahil oldu. Ayrıca yeni sezonun açılış bölümünün ismi "The Hellfire Club" olarak açıklandı.
Cara Delevingne ve Jaden Smith'li "Life In A Year"dan fragman paylaşıldı.
Jason Segel, Dakota Johnson ve Casey Affleck’in başrollerinde yer aldığı Our Friend filminden fragman yayınlandı.
Kotaro Isaka‘nın Maria Beetle isimli romanından uyarlanan Bullet Train filmi Brad Pitt’li Lady Gaga’lı kadrosuyla görenlerin beklentilerini yükseltiyor. Baş döndüren bir aksiyon olması beklenen Bullet Train kadrosuna katılan son isim deneyimli Japon oyuncu Hiroyuki Sanada oldu.
Black Panther 2’nin çekimleri Temmuz ayında başlıyor. Bazı rivayetlere göre filmin oyuncu kadrosunda Rihanna da olacak.
Netflix’in rekorlar kıran mini dizisi The Queen’s Gambit’i henüz izlemediyseniz geç kalmış sayılmazsınız.
Disney+’ın beklenen yapımlarından WandaVision’ın hem fragmanı yayınlandı hem de yayın tarihi belli oldu.
https://www.mynet.com/fragmaniyla-sasirtan-wandavision-in-yayin-tarihi-belli-oldu-190101217326
Netflix’in bu yıla damga vuran aksiyon yapımlarından Chris Hemsworth’lü Extraction 2’nin geleceği resmen açıklandı.
Ölümlü Dünya filmiyle büyük çıkış yakalayan Feyyaz Yiğit, Acun Ilıcalı’nın kuracağı platform EXXEN’de yer alacak.
HBO, The Last of Us Dizisi için onay verdi. Dizi, PlayStation Productions’ın ilk TV yapımı olacak.
Fantastic Beasts 3 filmindeki Gellert Grindelwald rolünün artık Mads Mikkelsen tarafından canlandırılacağını resmen açıkladı.
Godzilla vs. King filmi de pandemiden nasibini alan yapımlardan biri oldu. Vizyona girmeyecek filmin yayın hakları için Netflix ve HBO Max karşı karşıya.
Pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapalı olmasına rağmen Wonder Woman 1984 filminin Türkiye vizyon tarifi açıklandı.
Angelina Jolie, savaş fotoğrafçısı Don McCullin’in hayatını anlatacak Unreasonable Behaviour filmini yönetecek. Filmin yapımcıları arasında Tom Hardy de yer alıyor.
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