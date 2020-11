Ünlü manken Will Smith’in oğluyla kamera karşısına geçti... Life In A Year’dan ilk fragman yayınlandı

Son yıllarda mankenlikten çok oyunculuk işleriyle gündeme gelen Cara Delevinge’nin başrollerini genç oyuncu Jaden Smith’le paylaştığı Life In A Year’dan ilk fragman yayınlandı. Tu Pa Tam ile tanınan Mitja Okorn'un yönetmeni olduğu Life In A Year'ın fragmanında bir yıl boyunca ölmek üzere olan kız arkadaşını mutlu etmek için mücadele veren bir genç bir adamın hikayesini izliyoruz. Will Smith- Jada Pinkett Smith çiftinin oğlu olan Jaden Smith şimdiye kadar Karate Kid, After EarthThe Pursuit of Happiness gibi yapımlarda boy gösterdi.

LİFE IN A YEAR KONUSU

Dram türündeki romantik yapım Life In A Year, kız arkadaşının ölmekte olduğunu keşfeden 17 yaşındaki bir adamı izliyor. Genç adam bu yüzden kız arkadaşının hayatının son yılında ona bütün bir hayat vermeye karar verir. Life In A Year'ın Amazon Prime Video'da izleyici karşısına geçmesi planlanıyor. Ülkemiz üzerinden izlemeye açılıp açılmayacağı bilinmiyor.