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  4. Ünlü manken Will Smith’in oğluyla kamera karşısına geçti... Life In A Year’dan ilk fragman yayınlandı

Ünlü manken Will Smith’in oğluyla kamera karşısına geçti... Life In A Year’dan ilk fragman yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ünlü manken Cara Delevinge ile Jaden Smith’in başrollerini paylaştığı romantik drama Life In A Year’dan ilk fragman yayınlandı.

Son yıllarda mankenlikten çok oyunculuk işleriyle gündeme gelen Cara Delevinge’nin başrollerini genç oyuncu Jaden Smith’le paylaştığı Life In A Year’dan ilk fragman yayınlandı. Tu Pa Tam ile tanınan Mitja Okorn'un yönetmeni olduğu Life In A Year'ın fragmanında bir yıl boyunca ölmek üzere olan kız arkadaşını mutlu etmek için mücadele veren bir genç bir adamın hikayesini izliyoruz. Will Smith- Jada Pinkett Smith çiftinin oğlu olan Jaden Smith şimdiye kadar Karate Kid, After EarthThe Pursuit of Happiness gibi yapımlarda boy gösterdi.

LİFE IN A YEAR KONUSU

Dram türündeki romantik yapım Life In A Year, kız arkadaşının ölmekte olduğunu keşfeden 17 yaşındaki bir adamı izliyor. Genç adam bu yüzden kız arkadaşının hayatının son yılında ona bütün bir hayat vermeye karar verir. Life In A Year'ın Amazon Prime Video'da izleyici karşısına geçmesi planlanıyor. Ülkemiz üzerinden izlemeye açılıp açılmayacağı bilinmiyor.

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