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Şimdiki çocukların hayalindeki mesleklere çok şaşıracaksınız!

BBC BBC
09.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

İnsanın Ay'a ayak basmasının 50'nci yıldönümü dolayısıyla yapılan bir anket, ABD ve İngiltere'de çocukların YouTuber olmayı astronotluğa tercih ettiğine işaret ediyor.

Şimdiki çocukların hayalindeki mesleklere çok şaşıracaksınız!

Anket, Lego şirketi adına yaşları 8 ila 12 arasında değişen 3,000 çocukla ABD, İngiltere ve Çin'de yapıldı.

ABD ve İngiltere'de YouTuber ya da vlogger olmak istediğini söyleyen çocukların sayısı astronot olmak isteyenlerindekinden üç kat fazla çıktı.

Çin'de ise ankete katılanların çoğu taykonot (Çin'de astronot) olmak istediğini söyledi.

Z KUŞAĞI'NIN TERCİHLERİ

Anket kapsamında çocuklara beş seçenek sunularak büyüyünce ne olmak istedikleri soruldu.

Çocuklar, astronot, müzisyen, profesyonel atlet, öğretmen ve YouTuber/vlogger meslekleri arasından seçim yaptı.

Çin'deki çocukların yüzde 56'sı astronotluğu tercih ederken ABD ve İngiltere'de bu oran yüzde 11 oldu. İngiltere'de YouTuber olmak istediğini söyleyenlerin oranı yüzde 30, ABD'de ise yüzde 29.

Üç ülkede de öğretmenlik en fazla tercih edilen ikinci meslek oldu.

Business Insider dergisi anket sonuçlarının Z kuşağının tercihlerini yansıttığına dikkat çekti. Z kuşağı, 1990'ların ortalarından sonra doğan, internet, teknoloji ve sosyal medyayla özdeştirilen nesli tanımlamak için kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
astronot youtuber z kuşağı Çocuk Meslek

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