Ev sahibi arka bahçesinde 102 tane zehirli yılan buldu! Sosyal medyada viral oldu: "Ben olsam taşınırdım"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan David Stein isimli bir adam arka bahçesinde yüzlerce yılan gördükten sonra yetkililerden yardım istedi. Yardım beklerken internetten araştırmaya başlayan Stein, söz konusu yılanların son derece zehirli olduğunu ve doğum yapmadan önce birbirlerinin üzerine çıktıklarını öğrendi.

Yılan avcısı Dylan Cooper, birkaç saat sonra Stein'ın Sidney banliyösünde bulunan evine vardığında arka bahçesinde hamile hayvanlardan yeni doğanlara kadar toplamda 102 adet zehirli yılan keşfetti. 5 yetişkin ve 97 yavru olduğu tespit edildi. Torbalara konulan yılanlar için milli parka bırakılma izni alındı.

Stein , Associated Press'e yaptığı açıklamada , "Sadece bu miktarı bir grupta görmek bile insanı biraz ürpertiyor." ifadelerini kullandı.

Yakalanan yılanların büyük bir yığın halinde kıvranırken görüldüğü bir video, Reptile Relocation'ın Facebook sayfasında paylaşıldı ve izleyenleri dehşete düşürdü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eşyalarımı bile toplamadan sadece giysilerimi alıp taşınırdım" yorumunu yaptı.