Sinan Akçıl'dan Demet Akalın açıklaması: Uydurmayın!

Sinan Akçıl'ın küs olduğu Hande Yener ve Demet Akalın’a sahneden laf attığı iddia edilmişti. İddialara göre Akçıl, günlerdir sosyal medyada kendisine laf çakan Demet Akalın için "Şimdi arıyor ama ulaşamıyor. Çünkü engelledim" demişti.

Çıkan bu haberlerin ardından Akçıl isyan etti. Akçıl çıkan haberleri paylaşarak Demet Akalın'ı Instagram'da etiketledi ve şunları söyledi:

"Konuşuruz konuşmayız ama eski dostları engellemek aradığımızda cevap vermemek lugatımızda yoktur. UYDURMAYIN. Yalan haber ve baydı bu atışma muhabbeti söylemediğim şeyler üzerinden yazılanlar... Bir şey söylesem dibine kadar söylerim ama YALAN!"



