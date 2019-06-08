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Sinan Akçıl'dan Demet Akalın açıklaması: Uydurmayın!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Şarkıcı Sinan Akçıl hakkında çıkan haberleri yalanladı. Akçıl açıklamasında Demet Akalın ile ilgili söylediği iddia edilen sözleri söylemediğini ifade etti.

Sinan Akçıl'dan Demet Akalın açıklaması: Uydurmayın!

Sinan Akçıl'ın küs olduğu Hande Yener ve Demet Akalın’a sahneden laf attığı iddia edilmişti. İddialara göre Akçıl, günlerdir sosyal medyada kendisine laf çakan Demet Akalın için "Şimdi arıyor ama ulaşamıyor. Çünkü engelledim" demişti.

Çıkan bu haberlerin ardından Akçıl isyan etti. Akçıl çıkan haberleri paylaşarak Demet Akalın'ı Instagram'da etiketledi ve şunları söyledi:

"Konuşuruz konuşmayız ama eski dostları engellemek aradığımızda cevap vermemek lugatımızda yoktur. UYDURMAYIN. Yalan haber ve baydı bu atışma muhabbeti söylemediğim şeyler üzerinden yazılanlar... Bir şey söylesem dibine kadar söylerim ama YALAN!"

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Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl demet akalın

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