Sinan Akçıl'ın "4 imam nikahlı eşim var" açıklamasına Nihat Hatipoğlu'ndan cevap geldi! "İsteyen istediği kadar..."

Sinan Akçıl programın yayınlanmasıyla gelen yoğun tepkilere sert cevap vermişti. Danla Bilic'in de 'Ben Nihat Hatipoğlu değilim' açıklamasının ardından Hatipoğlu, katıldığı bir programda konuya açıklık getirdi. Ünlü ilahiyatçı cevaplarıyla konuya son noktayı koydu.

Hazal Eker’in sabah.com.tr’de sunduğu “Hazalca Sorular” programına konuk olan Nihat Hatipoğlu, Sinan Akçıl ile ilgili soruları yanıtladı.

Ünlü ilahiyatçı, Hazal Eker'in Sinan Akçıl'ın açıklamaları ile ilgili sorduğu soruya, "Kimsenin özel hayatı konusunda doğrusu yorum yapmam. İsteyen istediği kadar evlenir ama şahitli boşanma doğru olandır… Şahit de yok, telefonda konuşuyor veya zoom’dan veya kamera karşısında diyorsa da boşanmış sayılıyor. Tabii ki boşanmış sayılıyor" yanıtını verdi.

SİNAN AKÇIL'DAN YANIT GECİKMEDİ

Programı izleyen Sinan Akçıl, bir paylaşım yaparak Nihat Hatipoğlu'nun açıklamalarına teşekkür etti. Akçıl paylaşımına , " Hoca noktayı koymuş. Artık konuşulmaz diye düşünüyorum." yazdı.

Sinan Akçıl daha öncesinde de ,

"Bu dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere "tüm hayatım boyunca"toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum. herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yaşamayı tercih ettiği yol kendine aittir. Nokta." diyerek konunun kapatılmasını istemişti.

