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  4. Sinir harbi olmayacak... Meğer tutukluk yapan fermuarı açmak ne kolaymış! Vazelin ve kalıp sabun...

Sinir harbi olmayacak... Meğer tutukluk yapan fermuarı açmak ne kolaymış! Vazelin ve kalıp sabun...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.01.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Sıkışmış bir fermuarla savaşmak zorunda kaldıysanız, bunun ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz. Kırık bir fermuar, sizi en sevdiğiniz kıyafetlere ve aksesuarlara girmekten (veya bazen çıkarmaktan) alıkoyabilir ve çok fazla kurcalama ile onları kalıcı olarak mahvetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sorunlarla karşı karşıya kaldığınızda sizin için hazırladığımız çözüm yolları aklınızda bulunsun.

Kırık bir fermuarın ya da tutukluk yapmış bir fermuarın sizi ne kadar sinirlendirdiğini tahmin edebiliyoruz. Çünkü bu konuda yalnız değilsiniz, hepimizin başına geliyor. Ancak çözüm yollarını bildikten sonra tamir etmenin düşündüğünüzden çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bu sorunlar bir miktar ev tipi kayganlaştırıcı (sabun, vazelin vb.) bir çift pense, cımbız ve biraz sabır kullanılarak giderilebilir.

FERMUAR TUTUKLUK YAPMIŞSA

Fermuar sıkışmışsa ve hareket etmiyorsa, en yaygın neden, bir şeyin (büyük olasılıkla kumaş veya ipliğin) dişlere sıkışması veya fermuara takılmasıdır. Bu aynı zamanda çözülmesi en kolay sorundur.

Başka bir şey yapmadan önce araştırın.
Giysiyi veya çantayı ters çevirin ve çekerek çıkarabileceğiniz bir kumaş olup olmadığını görmek için fermuar çizgileri boyunca takip edin. İşlem sırasında iyi bir şekilde tutamadığınız bir kumaş parçası varsa, bir cımbız işe yarar.
Ardından fermuar dişlerini grafit kalemle boyayın. Ucu fermuarın her yerine (ön ve arka) geldiğinden emin olun. Bu dişleri yağlar ve fermuarın yapışmasına yardımcı olur.
Oldukça önemli bir sıkışma yaşıyorsanız, yağlama oyununuzu geliştirmek zorunda kalacaksınız. Sıkışmış fermuarlar için kayganlaştırıcı olarak çalışan ev eşyaları kullanabilirsiniz. Bunlar, bebek pudrası, talk pudrası, dudak kremi, vazelin, kalıp sabunu ve cam temizleyici olabilir.

FERMUAR DİŞLERİ AÇILIYORSA...

Daha çok dar bir elbise giyildiği zaman ortaya çıkan fermuar dişlerinin patlaması sorunu can sıkıcı ama hemen çözülebilir bir sorun.

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Dişleri kontrol edin. Hafifçe çekerek fermuarı uzatın. Her şeyi düzgün şekilde hizalayacak şekilde düzleştirin.
Dişler boyunca şu kayganlaştırıcılardan birini uygulayın: Grafit kalem, fermuarlı kayma, kalıp sabunu, dudak kremi, bebek pudrası.
Fermuar yine kapalı kalmazsa, dişlere daha yakından bakın, birkaç tane kargaburun ile tek tek düzeltilmesi gerekebilir. Dişleri tekrar yerine oturttuğunuzda, yağlayın ve fermuarı çekmeyi tekrar deneyin.

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KIRIK FERMUARI TAMİR ETME

Fermuarınızı açtığınız ve çektiğiniz aygıt kırıldıysa yerine yenisini getirmek çok kolay. Bir ataç veya anahtarlık takabilirsiniz.

FERMUARIN KAYMASINI ÖNLEME

Fermuar çıkıntısındaki açıklıktan bir anahtarlık takın, fermuarınızı fermuarını açın ve anahtarı pantolon düğmesinin etrafına asın. Pantolonunuzu ilikledikten sonra anahtarlık neredeyse görünmez hale gelir.

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