Sinir harbi olmayacak... Meğer tutukluk yapan fermuarı açmak ne kolaymış! Vazelin ve kalıp sabun...

Kırık bir fermuarın ya da tutukluk yapmış bir fermuarın sizi ne kadar sinirlendirdiğini tahmin edebiliyoruz. Çünkü bu konuda yalnız değilsiniz, hepimizin başına geliyor. Ancak çözüm yollarını bildikten sonra tamir etmenin düşündüğünüzden çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bu sorunlar bir miktar ev tipi kayganlaştırıcı (sabun, vazelin vb.) bir çift pense, cımbız ve biraz sabır kullanılarak giderilebilir.

FERMUAR TUTUKLUK YAPMIŞSA

Fermuar sıkışmışsa ve hareket etmiyorsa, en yaygın neden, bir şeyin (büyük olasılıkla kumaş veya ipliğin) dişlere sıkışması veya fermuara takılmasıdır. Bu aynı zamanda çözülmesi en kolay sorundur.

Başka bir şey yapmadan önce araştırın.

Giysiyi veya çantayı ters çevirin ve çekerek çıkarabileceğiniz bir kumaş olup olmadığını görmek için fermuar çizgileri boyunca takip edin. İşlem sırasında iyi bir şekilde tutamadığınız bir kumaş parçası varsa, bir cımbız işe yarar.

Ardından fermuar dişlerini grafit kalemle boyayın. Ucu fermuarın her yerine (ön ve arka) geldiğinden emin olun. Bu dişleri yağlar ve fermuarın yapışmasına yardımcı olur.

Oldukça önemli bir sıkışma yaşıyorsanız, yağlama oyununuzu geliştirmek zorunda kalacaksınız. Sıkışmış fermuarlar için kayganlaştırıcı olarak çalışan ev eşyaları kullanabilirsiniz. Bunlar, bebek pudrası, talk pudrası, dudak kremi, vazelin, kalıp sabunu ve cam temizleyici olabilir.