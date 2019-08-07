Sinir hasarı cinsel hayatı olumsuz etkiliyor

Sinir sistemindeki hasarın sertleşme ve boşalma sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Hattat Klinik’ten Üroloji-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 'Sinir sistemi cinsel bölgedeki hisleri, hissiyatın yoğunluğunu, zevki ve uyarılmayı yöneten ana yapılardan biri, bunlara ‘zevk sinirleri’ de diyebiliriz. İnme, felç, omurilik hasarı, Parkinson gibi problemler köprüye zarar veriyor. Alkole, toksinlere, yanlış beslenmeye ya da bazı hasar-cerrahi işlemlere bağlı gelişen lokal sinir sorunları da öyledir' dedi.

Hastalıkların sinirlere zarar verdiğini dile getiren Prof. Dr. Hattat, 'Prostat ameliyatları sonrası sinir koruyucu teknikler kullanılamıyorsa hastada sertleşme sorunu sıkça görülüyor. Şeker hastalığı penisteki sinirlere en sık zarar veren sorunlardan biridir. Bu gibi durumlarda cinsel birliktelikte alınan haz ve hissiyat azalıyor. Ne kadar uyarı verilirse verilsin sertleşme kalitesi istenildiği gibi olmuyor, boşalma süresi değişiyor' diye konuştu.

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