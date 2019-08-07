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Sinir hasarı cinsel hayatı olumsuz etkiliyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 07.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Beyin ve cinsel bölge arasındaki sinir sisteminin köprü görevi gördüğünü söyleyen Üroloji-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, cinsel zevk ve tatminin önemli bir kısmının bu sinirlerden sağlandığını belirterek korumak için uyarılarda bulundu.

Sinir hasarı cinsel hayatı olumsuz etkiliyor

Sinir sistemindeki hasarın sertleşme ve boşalma sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Hattat Klinik’ten Üroloji-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 'Sinir sistemi cinsel bölgedeki hisleri, hissiyatın yoğunluğunu, zevki ve uyarılmayı yöneten ana yapılardan biri, bunlara ‘zevk sinirleri’ de diyebiliriz. İnme, felç, omurilik hasarı, Parkinson gibi problemler köprüye zarar veriyor. Alkole, toksinlere, yanlış beslenmeye ya da bazı hasar-cerrahi işlemlere bağlı gelişen lokal sinir sorunları da öyledir' dedi.

Hastalıkların sinirlere zarar verdiğini dile getiren Prof. Dr. Hattat, 'Prostat ameliyatları sonrası sinir koruyucu teknikler kullanılamıyorsa hastada sertleşme sorunu sıkça görülüyor. Şeker hastalığı penisteki sinirlere en sık zarar veren sorunlardan biridir. Bu gibi durumlarda cinsel birliktelikte alınan haz ve hissiyat azalıyor. Ne kadar uyarı verilirse verilsin sertleşme kalitesi istenildiği gibi olmuyor, boşalma süresi değişiyor' diye konuştu.

'TEDAVİYLE HİSSLER YENİDEN CANLANDIRILIYOR'

Günümüz teknolojilerinde checkup yardımıyla sinirsel uyarıların mutlaka ölçülmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Hattat, 'Günümüzde cinsel bölgedeki hissiyatı teknolojik cihazlarla ölçebiliyoruz. Özellikle sertleşme sorunu yaşayan, sertleşse bile cinsel hislerinde azalma, eski hazzı yakalayamadığını ya da boşalma süresinde gecikme, boşalamama gibi problemleri olduğunu belirten erkeklerde ölçümler faydalı oluyor. Bu ölçümlerden yola çıkarak cinsel bölgedeki sinirleri canlandıracak, hissiyatı kuvvetlendirecek öneriler verebiliyoruz' ifadelerini kullandı.

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SİNİRLERİ KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Prof. Dr. Halim Hattat, sinirleri koruma ve hasarların önüne geçmek için tavsiyelerde bulundu. B vitamini sinir sistemini koruduğu için his kaybı, karıncalanma, uyuşma gibi sorunlarda B vitamini seviyelerine bakılıp eksikliğinde takviye edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, "B vitamini tahıllar, yağsız et- tavuk, ceviz, yumurta, pirinç, bezelye, yerfıstığı ve sütte bolca var. Bazı destekler de örneğin, alfa lipoik asit sinirlere giden mikro-dolaşımı besliyor. Yine potasyum, kalsiyum da önemli ancak bunları hekiminize danışarak kullanın" dedi.

'KASIK BÖLGENİZİ ESNETİN'

Sürekli oturarak çalışan kişilere sık aralıklarla ayağa kalkıp dolaşmalarını öneren Prof. Dr. Hattat, "Bacaklarınızı ve özellikle kasık bölgenizi esnetin. Şeker hastalığında dikkatli kan şekeri takibi, kan şekerinin kontrol altında tutulması, doğru beslenme ve düzenli egzersiz uygulanması sinir sistemi sorunlarının önüne geçilmesi için gerekli. Alkolün afrodizyak etkisi olduğu düşünülse de yoğun miktarda alınan alkol cinsel işlevleri baskılıyor. Üstelik uzun vadede kronik alkol kullanımı uç sinirlerde hasar yaratıyor. Bu nedenle alkolü ılımlı tüketin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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