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Sınır höyüğü Oylum'da heyecanlandıran keşif! "Türkiye'nin en büyüğü"

16.09.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te sınır höyüğü olarak bilinen Oylum Höyük'te yeni yapılara rastlandı. Tarihi eserlerin de gün yüzüne çıkarıldığı höyükte toplanılan kalıntılar, bölgenin yönetim ve askeri üs bölgesi olduğunu ortaya koydu.

Sınır höyüğü Oylum'da heyecanlandıran keşif! "Türkiye'nin en büyüğü"

Kilis'te 1989 yılında başlanılan kazı çalışmalarına, günümüzde Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibi tarafından devam ediyor. Oylum Höyük'teki kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı alalında açıklama yapan Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Kilis Valisi Recep Soytürk’ün çalışmalara büyük destek verdiğini ifade ederek, Demir ve Tunç çağlarına ait heyecanlandıran eserlerin gün yüzüne çıktığını ifade etti. Engin, 2021 yılı içerisinde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 3800-3900 yıl öncesine ait anıtsal bir yapı ve burada bulunan Hitit kralına ait mühür ile baskıların da bölgenin önemli bir yönetim ve askeri üs olarak kullanıldığı şüphelerini onaylar nitelikte olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Prof. Dr. Atilla Engin, "Oylum Höyük, boyutları itibariyle Türkiye’nin ve bölgenin en büyük yerleşim birimlerindedir. Son yollarda yaptığımız çalışmalar sonucu, kazı çalışmaları, Oylum Höyük'ün yerleşim birimi olduğuna şüphe bırakmadı. Özellikle çivi yazısı, üç belge Hitit dönemine ait kral mührü ve baskıları, buranın bir yönetim merkezi olduğunu açıkça ortaya koydu. Bunun dışında Orta Tunç Dönemi ve diğer dönemlere ait günümüzden 3800-3900 öncesi döneme büyük anıtsal bir yapı ortaya çıkardık. Saray yapısı henüz bir bölümünü ortaya çıkardık, Oylum Höyük'ün önemini ortaya koymaktadır.

"GEÇMİŞTE SINIR KENTİYDİ"

Konum olarak baktığımızda Oylum Höyük, bugün de olduğu gibi Kilis’in bir sınır kenti olması, geçmişte de Oylum Höyük bir sınır kentidir. Anadolu içlerinin bittiği Suriye hudutlarının başladığı bereketli bir coğrafyada yer alıyor. Burası bereketli hilalin kuzey kesimini oluşturuyor.

"KALINTILAR ÖNEMLİ BİR YÖNETİM VE ASKERİ ÜS OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Yaptığımız kazı çalışmaları özellikle, Demir ve Tunç çağları tabakalarını araştırmaya yönelik olarak devem etmektedir. Orta Tunç sarayı dışında Genç Tunç Çağı'na tarihlenin Hitit imparatorluk kuşağına çağdaş, büyük bir anıtsal yapı ortaya çıktı. Bu yapının avlu kısmını kazıyoruz. Bu yapıda ele geçen özellikle biri Karkamış Kralı İni - Teşup’a ait olan Hitit mühür ve baskıları Oylum Höyük'ün Hititler döneminde de önemli bir yönetim ve askeri üs olduğunu gösteriyor” dedi.

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Kilis
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