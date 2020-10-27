Kylie Jenner sınır tanımıyor! Vahşi yönünü ortaya çıkarmak için...

Kylie Jenner, yeni Kylie Cosmetics leopar koleksiyonunu büyük bir heyecanla duyurdu. Instagram'da seksi bir tanıtım klibi paylaşan 23 yaşındaki yıldız, yeni makyaj görünümlerini sergilerken tüm vücudunu hayvan baskılarıyla kapladı.

Kamera karşısına leopar desenli derin göğüs dekolteli kıyafetle çıkan Kylie Jenner, kalın siyah göz kalemi ve dolgun parlak dudaklarıyla nefes kesti.

Kedi gözü makyajı hayranları tarafından çok beğenilen genç kızın yeni Leopard collection içinde nötr ve bronz tonlardan oluşan bir dizi makyaj malzemesinden oluşuyor.

23 yaşındaki dolar milyoneri yeni leopar koleksiyonunun ilk duyurusunu yine iddialı pozlarla yapmıştı.





