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Sınıra askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hatay'ın Yayladağı ilçesine askeri sevkiyat yapıldı.

Sınıra askeri sevkiyat

Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı askeri araçlar, merkez Antakya ilçesinden geçirilerek, Yayladağı ilçesine ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay TSK askeri sevkiyat sınır

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