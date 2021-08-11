Sinop'ta dehşete düşüren anlar! Sel sularına dayanamayan ev böyle yıkıldı

İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.

MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.

İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor.

İKİ NOKTA ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekiplerinin ilçeye Türkeli, Çatalzeytin ve Kastamonu karayolu üzerinden ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

SELE DAYANAMAYAN EV YIKILDI

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü'nde şiddetli yağış sonrası oluşan selde bir ev yıkıldı.

Bir başka binanın çatısına çıkan vatandaşın ise beyaz örtü sallayarak yardım istediği görülürken, yaşanan sel felaketi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

(AA)

