HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinop'ta dehşete düşüren anlar! Sel sularına dayanamayan ev böyle yıkıldı

Sinop'ta dehşete düşüren anlar! Sel sularına dayanamayan ev böyle yıkıldı

11.08.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı. Babaçay Köyü'nde ise bir ev, sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Dehşete düşüren anlar saniye saniye görüntülendi.

İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.

MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.

İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor.

İKİ NOKTA ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekiplerinin ilçeye Türkeli, Çatalzeytin ve Kastamonu karayolu üzerinden ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

SELE DAYANAMAYAN EV YIKILDI

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü'nde şiddetli yağış sonrası oluşan selde bir ev yıkıldı.

Bir başka binanın çatısına çıkan vatandaşın ise beyaz örtü sallayarak yardım istediği görülürken, yaşanan sel felaketi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacakiPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak
PARTNERRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşımRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecekİstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek
Anahtar Kelimeler:
sel Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Başkent karıştı! Kanlı olay sonrası sığınmacılara tepki

Başkent karıştı! Kanlı olay sonrası sığınmacılara tepki

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.