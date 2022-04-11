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  4. Sinop'ta emekli öğretmen sahilde ölü bulundu! Kayıp olarak aranıyordu

Sinop'ta emekli öğretmen sahilde ölü bulundu! Kayıp olarak aranıyordu

11.04.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kayıp olarak aranan Fevzi Köker, sahilde ölü bulundu. Uçurumdan düşme sonucu öldüğü değerlendirilen Köker'in cenazesi çalışmaların ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop'ta emekli öğretmen sahilde ölü bulundu! Kayıp olarak aranıyordu

Alınan bilgiye göre, Sinop Karakum mevkisinde sahilde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan emekli öğretmen Fevzi Köker'e ait olduğu belirlendi.

UÇURUMDAN DÜŞME İHTİMALİ

Uçurumdan düşme sonucu öldüğü değerlendirilen Köker'in cenazesi çalışmaların ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA-20220411-27535519-27535517-SINOPTA_EMEKLI_OGRETMEN_SAHILDE_OLU_BULUNDU

(AA)

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