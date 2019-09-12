Sinop'ta iki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavga

SİNOP (AA) - Sinop'ta, iki çocuk annesi 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Feti T, Berkay Ö, Emre A. ve Fatih K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Sinop'ta 4 Eylül'de iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga sırasında iki çocuk annesi Gülşah Karaduman (32) vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş, biri çocuk 6 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan Görkem C. de tutuklanmıştı.

