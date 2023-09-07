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    4. Sipariş ettiği çorbanın içinden ölü fare çıktı! Uzun bir süre ne olduğunu anlayamadı... “Mantar olduğunu zannettim”

    Sipariş ettiği çorbanın içinden ölü fare çıktı! Uzun bir süre ne olduğunu anlayamadı... “Mantar olduğunu zannettim”

    07.09.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İsmi açıklanmayan bir Çin restoranından çorba sipariş eden Sam Hayward isimli bir adam eve gelen yemeğinin içinden fare çıkınca şoke oldu. Paket servisindeki çorbayı açtığında gördüğü şeyi ilk olarak mantara benzettiğini dile getiren Hayward, “Gerçekten çok kötü bir şekilde midem bulandı. Mantar olduğunu zannettim ama ölü bir fareydi” dedi.

    Çin restoranından yemek sipariş eden Sam Hayward isimli bir adam mantarlı erişte çorbasından fare çıkması üzerine şaşkına dönerek durumu sosyal medyadan ifşa etti. Çorbasını içerken kasenin üst kısmında duran siyahlığın ilk başta mantar olduğunu düşündüğünü söyleyen Hayward, “Yemeğin yarısına geldiğimde büyük bir siyahlık gördüm. Mantar olduğunu düşündüm. Ancak dikkatli baktığımda kuyruğu olduğunu fark ettim ve bu bir fareydi” dedi.

    RESTORAN DURUMU KABUL ETMEDİ

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    Çorbasının içinden fare çıktıktan sonra kendisini hasta hissetmeye başladığını söyleyen Hayward, “Gördüklerime inanamadım. Kendimi hasta hissettim. Hemen kusmak istedim” diye konuştu.

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    Çorbasının görüntüsünü çekerek restorana gönderdiğini dile getiren Hayward, restoranın yemeğin kendilerinden geldiğini reddettiğini söyledi. Hayward ve sevgilisi nakit olarak ödeme yaptığı ve faturalarını almadığı için aksini ispatlayamadı.

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