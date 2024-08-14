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    4. Siparişi erken getiren kuryeyi şaşkına çeviren bahşiş! Kimsenin aklına gelmezdi: 20 yıllık halk otobüsü fişi

    Siparişi erken getiren kuryeyi şaşkına çeviren bahşiş! Kimsenin aklına gelmezdi: 20 yıllık halk otobüsü fişi

    14.08.2024 10:55
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.08.2024 10:55
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olurken yorum ve beğenileri de beraberinde getirdi. Kurye olarak görev yaptığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, siparişi erken getirdiği için müşterinin kendisine bahşiş olarak 20 yıllık halk otobüsü fişi verdiğini söyledi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kurye siparişi erken teslim ettiği için müşterinin kendisine bahşiş olarak 20 yıllık halk otobüsü fişi verdiğini anlattı. Paylaşımında halk fişinin müşterisi için çok önemli olduğunu vurgulayan kurye, "Bu az önce sipariş bıraktığım müşteri için çok anlam ifade ediyormuş. Hızlı getirdiğim için bana vermek istedi. Çok garip bir bahşiş oldu" dedi.

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    Kendisine hediye edilen halk otobüsü fişini anı köşesinde saklayacağını ifade eden kurye, "Ben de şaşırdım ama bunu kuryelik hayatım boyunca değişik bir anı olarak anı bölümümde saklayacağım" diye konuştu.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Kurye
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