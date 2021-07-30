HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sır ölüm! Evde çıplak halde cansız bedeni bulundu

Sır ölüm! Evde çıplak halde cansız bedeni bulundu

30.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da arkadaşlarının haber alamadığı 63 yaşındaki emekli aşçı Mehmet Koday evinde ölü bulundu. Evde, sahte alkol şişelerinin bulunması üzerine Koday'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

OIay, saat 10.30 sıralarında, Kültür Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan emekli aşçı Mehmet Koday’a ulaşamayan arkadaşları, komşularına haber verdi. Evin açık penceresinden içeri bakan komşuları, Koday’ın yerde çıplak ve hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye gelerek eve giren sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Koday’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

PLASTİK ŞİŞELER İÇERİSİNDE SAHTE ALKOL BULUNDU

Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede, plastik şişeler içinde sahte alkol bulundu. Koday’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na götürüldü. Mehmet Koday'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sır ölüm! Nişanının olacağı gün cansız bedeni bulunduSır ölüm! Nişanının olacağı gün cansız bedeni bulundu

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
2 yaşındaki bebeğine işkence yapan babayla ilgili yeni gelişme2 yaşındaki bebeğine işkence yapan babayla ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yeni bir kapanma...

Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yeni bir kapanma...

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

'Taciz' kabuslarından kurtulamadı: İnanmayacaklar, beni vurun

'Taciz' kabuslarından kurtulamadı: İnanmayacaklar, beni vurun

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

Dünya devinden korkutan açıklama!

Dünya devinden korkutan açıklama!

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.