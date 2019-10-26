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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic; “S-400 almak istiyoruz ama gücümüz yok”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya’nın tatbikat amaçlı Sırbistan’a gönderdiği hava savunma sistemlerini inceledi.Slav Kalkanı 2019 tatbikatının ikinci etabı için Rusya tarafından Sırbistan’a gönderilen Pantsir-S ve S-400 hava savunma sistemleri Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından incelendi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya’nın tatbikat amaçlı Sırbistan’a gönderdiği hava savunma sistemlerini inceledi.
Slav Kalkanı 2019 tatbikatının ikinci etabı için Rusya tarafından Sırbistan’a gönderilen Pantsir-S ve S-400 hava savunma sistemleri Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından incelendi. Tatbikatın düzenleneceği Batajnica askeri havaalanını ziyaret eden Vucic burada gazetecilere açıklama yaptı. Daha önce Rusya’dan Pantsir-S hava savunma sistemi aldığını söyleyen Vucic, “İnsanlar bazen ne istediğimizi soruyor, şimdi bir S-400 hava savunma sistemine sahip olmayı isterdik. Ancak eğer Ruslar onu bize bırakırsa olur, yoksa S-400 alabilecek durumda değiliz. Bunlar, halkınızın, ülkenizin ve gelecek nesillerin güvenliğini garanti eden sistemler. Eğer bir gün alabilecek duruma gelirsek, bunu yaparız” dedi.

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