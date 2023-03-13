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  4. Şırnak'ta 2,5 milyon liralık kapkaç kamerada! Hırsızlar yakalandı, para ortada yok

Şırnak'ta 2,5 milyon liralık kapkaç kamerada! Hırsızlar yakalandı, para ortada yok

13.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kapkaç olayı yaşandı. Kapkaççı, iş yerinden evine giden döviz bürosu işletmecisinin poşette taşıdığı 2,5 milyon liralık dövizi çalarak kaçtı. Kapkaç anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, paranın ise bulunamadığı öğrenildi. İşte olayın detayları...

Akılalmaz olay, önceki akşam Cizre'de meydana geldi. Döviz bürosu işletmecisi Maruf Budak, arkadaşı ile iş yerini kapatarak, poşet içine doldurduğu dövizle evine gitmek üzere yürümeye başladı. Bu sırada şüpheliler, Maruf Budak’ı takibe aldı. Budak kaldığı binaya girdiği sırada şüpheli, içinde 2,5 milyon liralık döviz olan poşeti kapıp çalarak kaçmaya başladı.

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Budak ve arkadaşı, şüphelinin peşinden koştu. Şüpheli, bölgeden motosiklet ile kaçarken, Budak ve arkadaşı da karakola giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin belirlenerek bulunması için çalışma başlattı.

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Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini izleyerek, 3 şüpheliyi 24 saat dolmadan yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, paranın ise bulunamadığı öğrenildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
kapkaç hırsızlık

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