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Şırnak’ta yıllardır akan şelaleler yağış azlığı nedeniyle kurudu! Fotoğraf çektirmek isteyenler eli boş döndü

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliği ve ekolojik sistemdeki farklılaşma Şırnak’ta kendisini gösterdi. Küresel ısınmanın etkisiyle Şırnak’ta kuraklık iyiden iyiye hissedildi. Yıllardır akan şelaleler yağış azlığı nedeni ile kururken, derelerde de su kalmadı.

Şırnak’ta yıllardır akan şelaleler yağış azlığı nedeniyle kurudu! Fotoğraf çektirmek isteyenler eli boş döndü

Son dönemlerin en kurak kış ve bahar mevsimini geçiren Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Beşağaç köyü şelalesi ilk defa kurudu. Yağış azlığı nedeniyle derelerde de su kalmadı.

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Havadan görüntülenen şelale ve dere kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Doğa fotoğrafçısı Lokman Gökçe, her yıl bahar aylarında akan şelalenin ilk defa kuruduğunu gördüğünü söyledi. Gökçe, "Her yıl buraya gelip fotoğraf çekiyorduk ancak bu sene bahar ayında olmamıza rağmen şelale ve dereler kurudu. Her yer kurudu. Umarım bunun etkilerini ucuz atlatırız" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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