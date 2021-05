Şırnak’ta yıllardır akan şelaleler yağış azlığı nedeniyle kurudu! Fotoğraf çektirmek isteyenler eli boş döndü

Son dönemlerin en kurak kış ve bahar mevsimini geçiren Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Beşağaç köyü şelalesi ilk defa kurudu. Yağış azlığı nedeniyle derelerde de su kalmadı.

Havadan görüntülenen şelale ve dere kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Doğa fotoğrafçısı Lokman Gökçe, her yıl bahar aylarında akan şelalenin ilk defa kuruduğunu gördüğünü söyledi. Gökçe, "Her yıl buraya gelip fotoğraf çekiyorduk ancak bu sene bahar ayında olmamıza rağmen şelale ve dereler kurudu. Her yer kurudu. Umarım bunun etkilerini ucuz atlatırız" dedi.

(İHA)