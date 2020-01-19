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  4. Şişli'de silahlı saldırı! 2 kadın yaralandı

Şişli'de silahlı saldırı! 2 kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 06:02 | Son Güncelleme

Şişli Mecidiyeköy'de birlikte eğlendikleri 2 erkeğin silahlı saldırısına uğrayan 2 genç kadın bacaklarında vurularak yaralandı.

Olay, Mecidiyeköy Kekik Sokak üzerinde 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan günlük kiralanan bir dairede S.K. ile S.K adlı 2 genç kadınla birlikte eğlenen 2 erkek, eğlence sonucunda kadınlarla tartıştı. Tartışma sonucunda 2 erkekten biri yanında bulunan tabancayla genç kadınlara ateş etti. 2 kadın, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken olayı gerçekleştiren 2 kişi kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

2 GENÇ KADIN BACAKLARINDAN VURULDU

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis, sokağı güvenlik şeridi içine alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri, sokak üzerinde delil araştırması yaptı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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2 yaralı Mecidiyeköy Silahlı kavga Şişli

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