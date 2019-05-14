Sivas'ın esrarengiz kayaları hayrete düşürüyor

Kayalar kadar bulundukları zeminde ayakta duruş şekilleri de açıklanamıyor. Mantar şeklindeki kayaların bazılarını altlarındaki farkı kayalardan oluşan destekler ayakta tutuyor. Kimisi ise bir şapka gibi başka bir kayanın üzerinde bulunuyor. Kimisi ile dengeli bir şekilde oturtulduğu yerde elle yerleştirilmiş hissi uyandırıyor.

Köy sakinlerinden Halife Şimşek, kayaların ne şekilde oluştuğunu veya bulundukları yere nasıl geldiklerini hiç kimsenin bilmediğini söyledi. Kendini bildi bileli kayaların aynı şekilleri ile aynı yerde olduğunu, hiçbir insan müdahalesi olmadığını kaydeden Şimşek, “Bu taşları biz koymadık. Ben 65 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu taşlar burada. Rabbimiz tarafından olan bir şey bu" dedi.

KÖY SAKİNLERİNİN GARİP İNANIŞI Köy sakinlerinin kayalarla ilgili ilginç inancını anlatan Şimşek, “Köyümüzdeki inanışa göre, bir düğün heyeti buradan geçerken düğünün gerçekleşmesini istemeyen birisi ‘taş olasın’ diye dua etmiş. Böyle taş kesilmişler diye söylenir. Gerçek olup olmadığını bilemiyoruz” dedi.