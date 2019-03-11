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Sivas'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

Sivas'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Sivas-Ankara kara yolu uygulama noktasında kimlik kontrolü yaptı.

Bir ticari taksiyi durduran ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Taksi şoförü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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Afgan düzensiz göçmen Sivas

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