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Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 00:31 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, bağlı bulunduğu ipi koparıp kaçan kurbanlık inek, polis ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, bağlı bulunduğu ipi koparıp kaçan kurbanlık inek, polis ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde oturan Kerim Mengüç'e ait kurbanlık inek, bağlandığı ipi kopardı. Kaçan hayvan yaklaşık 45 dakika boyunca sahibi tarafından kovalandı. Kent meydanına kadar gelen inek, daha sonra İstasyon Caddesi'nde vatandaşların arasına girdi. Caddede ineği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bazıları ise kendilerine doğru gelen hayvandan korkarak uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bir süre cadde üzerinde dolaşan inek, vatandaşların da yardımıyla polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin sahibine teslim ettiği kurbanlık inek, kamyona yüklenerek götürüldü.

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Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladıSivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladıSivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı

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