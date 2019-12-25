Sivas'ta köyde mahsur kalan hasta için seferber oldular

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Gürün'e 41 kilometre uzaklıktaki Başören köyünün yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Köyde yaşayan KOAH hastası Ahmet Doğan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansın kar ve tipi nedeniyle 1750 rakımlı köye ulaşamaması ve mahsur kalması üzerine karla mücadele ekiplerinden yardım istenildi.

Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle açtığı yolda ilerleyen ambulans köye ulaştı.

Ambulansla, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

