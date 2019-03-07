'Şivlilik' geleneğini böyle devam ettirdiler

Ateşlerle donatılan sokaklarda çocuklar ateşin üzerinden atlayarak geleneğin keyfini çıkardı.

'Çocuklarımı kucaklayarak dışarı çıktığı an çatı çöktü'

Üç ay önce çalışmak için Gaziantep'ten Ankara'ya geldiklerini ve çöplerden topladıkları atık kağıt malzemeleri satarak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Mehmet Avcı, yangın sırasında yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Bir anda evi saran alevler arasında uyandığını, eşi ve çocuklarını uyandırarak kendilerini dışarı attıklarını anlatan Avcı, "Çocuklarımı kucaklayarak dışarı çıktığım an çatı çöktü." dedi.

Yangından mucize eseri kurtulduklarını ifade eden Avcı, bu esnada büyüyen alevlerin Recep Arslan'ın oturduğu bitişikteki gecekonduya da sıçradığını söyledi.

Arslan ailesinin de dumanları fark ederek dışarı çıktığını aktaran Avcı, her iki evin kısa sürede yandığını kaydetti.

YANAN EVLERİNİ GECENİN SOĞUĞUNDA ÇIPLAK AYAKLARIYLA İZLEDİ Avcı'nın alevler arasından kurtardığı çocukları yanan evlerini gecenin soğuğunda çıplak ayaklarıyla izledi.

Evden dışarı çıkarken ayakkabılarını alamayan çocuklar yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerlerinden atamadı.