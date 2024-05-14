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Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığı için ters köşe! Ayşe Ünlüce'nin ismini verdi: Neden kadın olmasın!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.05.2024 08:10
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2028 yılında yapılacak genel seçimler için şimdiden çalışmalara başlayan CHP'de son MYK toplantısında Genel Başkan Özgür Özel'den çok konuşulacak cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı geldi. CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı için üç "santrafor" aday önerisinin ardından, "Bu santraforlardan birisi neden kadın olmasın" diyerek Ayşe Ünlüce'yi işaret ettiği iddia edildi.

Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığı için ters köşe! Ayşe Ünlüce'nin ismini verdi: Neden kadın olmasın!

31 Mart'taki yerel seçimlerde birinci parti çıkan CHP'de gözler şimdiden 2028 yılında yapılacak genel seçimlere çevrildi. Cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından bir isim daha gündeme geldi.

ADAYLIK İÇİN AYŞE ÜNLÜCE'NİN İSMİNİ VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Ünlüce'nin ismini cumuhurbaşkanı adaylığı için zikrettiği iddia edildi.

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Tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, verdiği kulis bilgisinde şu ifadeleri kullandı;

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"BU SANTRAFORLARDAN BİRİSİ NEDEN KADIN OLMASIN"

"Önceki haftalarda CHP’nin MYK’sında sohbet esnasında Cumhurbaşkanı adayları, Özgür Özel’in futbol üzerinden tarifleri konuşuldu. Özel bu forvet meselesini santrafora çeviriyor. 3 santrafordan bahsediyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Sonra 'Bu santraforlardan birisi neden kadın olmasın mesela Ayşe (Ünlüce) Hanım gibi' dedi."

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Özgür Özel CHP
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