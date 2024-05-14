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  4. Kazakistan'da eski bakan katil oldu! 'Masumum' diyordu, eşine döve döve öldürmüş... Cinayet anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Kazakistan'da eski bakan katil oldu! 'Masumum' diyordu, eşine döve döve öldürmüş... Cinayet anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.05.2024 09:15
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Eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev'in karısı Saltanat Nukenova ölümüyle ilgili ortaya çıkan detaylar Kazakistan'da adeta şoke etkisi yarattı. Bishimbayev, eşini öldürmek suçuyla 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cinayet anının görüntüsü dava dosyasına girdi. Restorana ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bishimbayev'in eşini tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü.

Kazakistan'da eski bakan katil oldu! 'Masumum' diyordu, eşine döve döve öldürmüş... Cinayet anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev'in 31 yaşındaki eşi Saltanat Nukenova'yı öldürmek suçuyla yargılandığı davanın son duruşmasında cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı. Bishimbayev'in, eşine tekme ve tokatlarla saldırdığı anlar, mahkeme salonunda izlendi.

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EŞİNİ TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ

Eski bakan, masum olduğunu söylemiş ve eşinin ölümüyle bir ilgisinin olmadığını iddia etmişti. Ancak bu iddialar güvenlik kamerası görüntüleriyle çürütülmüş oldu. Nukenova'nın ölü bulunduğu restorana ait güvenlik kameralarına yansıyan anlarda Bishimbayev'in eşini tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü.

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"KIZIM 8 SAAT BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜ"

Nukenova'nın annesi, kızının 8 saat boyunca işkence gördüğünü ve kafasına aldığı darbeler sonucu beyin travması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kazakistan
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