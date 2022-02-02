Şivlilik nedir? Şivlilik'te ne yapılır, nasıl kutlanır? İşte Şivlilik Konya Büyükşehir Belediyesi başvuru formu 2022

Şivlilik Osmanlı İmparatorluğu dönemi öncesinden bu yana Konya'da kutlanıyor. En eski dini geleneklerden biri olan Şivlilik kültürünün yaşatılması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi 100 bin çocuğa şivlilik hediyesi dağıtacağını duyurdu. Peki Şivlilik nedir? Şivlilik'te ne yapılır, nasıl kutlanır? Şivlilik Konya Büyükşehir Belediyesi başvuru formu 2022 ekranından nasıl işlem yapılacağına dair bilgileri ve Şivlilik geleneğini sizler için derledik.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Şivlilik, Konya'ya özgü dini bir gelenektir. Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlayan gelenek icabı kandil sabahı dışarı çıkan çocuklar kapı kapı dolaşarak evlerden şekerleme toplamaktadır.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocukların kapı kapı dolaşarak şeker, çikolata gibi ürünleri toplamasından oluşan geleneğe Şivlilik denir.

ŞİVLİLİK'TE NE YAPILIR, NASIL KUTLANIR?

Şivlilik bu yıl 2 Şubat Salı günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

Kandil günü sabahı çocuklar ellerine torbalarını alarak

“Şivli şivli şişirmiş

Erken kalkan pişirmiş

İki çörek bir börek

Bize şivlilik gerek” diye mani söyleyerek komşularının kapılarını çalarlar.

Çocuklara şeker, leblebi, iğde, erik kurusu, elma kurusu gibi yiyeceklerden verilir.

ŞİVLİLİK KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞVURU FORMU 2022

Konya Büyükşehir Belediyesi, Şivlilik kültürünün yaşatılması amacıyla 100 bin çocuğa şivlilik hediyesi dağıtacağını açıkladı.

Mübarek üç ayların gelişini müjdeleyen ve Konya’ya has bir gelenek olan Şivlilik ile ilgili açıklamada bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; bu kültürün kendilerinden sonraki kuşaklara aktarılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Açıklamasında “Şivlilik günleri bizim birlik ve beraberliğimizin pekiştiği Konya’mızın sembol günlerinden. Çocuklara özel böyle bir geleneğin ülkemizde ve dünyada bir örneğinin daha bulunmaması şehrimizin kadim kültürünün önemini ortaya koyuyor. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bu özel günü fırsat bilip yavrularımızın yüzünü güldürmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu kapsamda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Konyalı çocuklara şivlilik hediyelerini göndermek için çalışma başlattık. Salı günü akşam internet ortamında başvurularını almaya başlayacağımız ilk 100 bin çocuğumuza şivlilik hediyelerini göndereceğiz inşallah" ifadelerine yer veren Altay, bu güzel geleneğin yaşatılması amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

1 Şubat Salı saat 20.00 itibarıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresinden başvuruda bulunacak 5-10 yaş arasındaki (2012-2017 doğumlu) ilk 100 bin çocuk, şivlilik hediye kutusunu almaya hak kazanacak. Başvuruda ilk 100 bine giren çocuklara hediye kutuları kargo ile gönderilecek.

Konya Şivlilik başvuruları 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de alınmaya başlanacak.

5-10 yaş (1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2017) arası çocuklar için Konya Büyükşehir Belediyesi Şivlilik çantası başvuru formu aşağıdaki linkten doldurulabilecek.

İşte Konya 100 bin şivlilik başvuru ekranı:

https://sivlilik.konya.bel.tr/

