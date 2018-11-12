Siyah giyenler dikkat! Renk seçimleriniz psikolojinizi ele veriyor

Hastaların renk seçimlerine dikkat çeken araştırmacılar özellikle siyah, gri, sarı ve mor renkler üzerinde yoğunlaştı. Kıyafet seçiminde en çok tercih edilen renklerden olan siyahın takıntılı halde kullanılması bakın hangi hastalığın belirtisiymiş?

1 / 6 Günlük hayatta giysilerinizde, aksesuarlarınızda ya da genel yaşam stiliniz içinde tercih ettiğiniz renkler aslında kişiliğinizin birer parçası. Yapılan araştırmalar psikolojik sorunları olan kişilerin belirli renk üzerinde takılı kaldığını ve aynı hastalığı paylaşan kişilerin renk seçimlerinin de benzer olduğunu ortaya koyuyor. Psikolojik hastalıklara göre en çok tercih edilen renkleri sizler için derledik, göz atmadan geçmeyin.

2 / 6 ANKSİYETE HASTALARININ TERCİHİ: SİYAH Yapılan araştırmalara göre insanlar uyum içinde oldukları renkler içinde kendilerini çok daha huzurlu hissediyor. Uyumsuz olduğunu düşündükleri renkler içinde çok mutsuz ve huzursuz olan kişiler renk tercihlerini de bu yönde yapıyor.

3 / 6 Buna göre önemli bir psikolojik rahatsızlık olan anksiyete hastaları umutsuzluğun ve karamsarlığın rengi olan siyahı günlük hayatlarında çok tercih ediyor.

4 / 6 DEPRESYON RENGİ: GRİ Depresyondaysanız dolabınızdaki renklerin gri ağırlık olması oldukça normal bir durum. Negatif bir algıya sahip kişiler depresif ruh haline kısa sürede girebiliyor ve bu dönemlerde dünyaya tamamen umutsuz bir şekilde bakan bireyler, yine mutsuzluğun rengi olan griye istemsizce de olsa yönelebiliyor.

5 / 6 DÜRTÜSELLİĞİ YÜKSEK KİŞİLERİN RENGİ: SARI Dürtüsellik, günlük hayatta kişinin reflekslerini kontrol etmesinde zorluk çekmesi ve çok fazla sabırsız olması durumudur. Yapılan araştırmalara göre dürtüselliği yüksek kişilerin favori rengi sarı. Bu kişiler sarının yanında moru da sıklıkla kullanabiliyorken ara sıra da siyah rengi tercih edebiliyor.