Siyah iç çamaşırının içinde herkesi büyüledi! Göğüsleri ilgi odağı oldu: ''Tanrıçayı gördüm''

21.4 milyondan fazla takipçiye sahip olduğu Instagram hesabında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallayan Fashion Nova, aslında bu gönderiyle hayranlarına sezonun en büyük satışını, yani Kara Cuma'yı hatırlatmak istemişti. Ancak, müşterilerini istedikleri tüm iç çamaşırı takımlarını sepetlerine eklemeye davet eden gönderide dikkat çeken şey, büyük indirimden çok modelin kendisi oldu.

'TANRIÇA'

Bronz teni ve seksi vücut yapısıyla dikkat çeken Annelese Milton isimli güzel model, özellikle dolgun göğüsleriyle kullanıcıların dikkatini çekti. Gönderi bir gün içinde 12.000'den fazla beğeni toplarken, birçok kullanıcı yorumlar kısmına övgülerini bıraktı. Bir takipçi ''Tanrıçayı gördüm'' diye yazarken, diğerleri de türlü iltifatlarla modelin güzelliğini dile getirdi.