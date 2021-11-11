Size fırının yolunu unutturacak en iyi ekmek yapma makinesi modelleri

Damak tadından taviz vermeden lezzetli ve sağlıklı ekmekleri ev konforunda kolayca yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, ihtiyaçlarınıza uygun ve kaliteli bir ekmek yapma makinesi. Ancak öncelikle ekmek yapma makinesi özelliklerinin beklentilerinize uygun ve ihtiyaçlarınızı karşılıyor olduğundan emin olmalısınız. Pek çok markaya ait ürünler arasından hangi ekmek yapma makinesini almalıyım sorusunu cevaplayacak ürünleri sizler için derledik.

1. Fonksiyonel ve Kullanışlı: JWCN Elektrikli Ekmek Pişirme Makinesi

Karşınızda en güzel ekmek yapma makinesi modellerinden biri olan JWCN Elektrikli Ekmek Pişirme Makinesi! Şık tasarımının yanı sıra çok yönlü olan bu ürün 22 farklı pişirme seçeneğine sahip. Bu sayede çavdar ekmeğinden glutensiz ekmeğe, marmelattan yoğurda ve ekşi hamur ekmeğine kadar pek çok farklı yiyeceği kolayca yapabilirsiniz. Ekmek boyutunu 750 gram ile 1000 gram arasında seçebilir, kızarma seviyesini 3 ayrı kademede ayarlayabilirsiniz. Şeffaf gösterge penceresi ile işlem sürecini istediğiniz zaman takip edebilirsiniz. Yapışmayan ekmek pişirme haznesi ve çıkabilen kapağı ile temizlemesi de oldukça zahmetsiz. Üstelik ürün elektrik kesintisi olduğu zaman 15 dakikaya kadar algılayabiliyor ve sonrasında programa kaldığı yerden devam ediyor.

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2. Sıcak Ekmek Kokusunun Mimarı Tefal Pain & Delices Ekmek Peynir Yoğurt Yapma Makinesi

En iyi fiyat performans dengesini sağlayan ürünlerden olan Tefal Pain & Delices Ekmek Peynir Yoğurt Yapma Makinesi, işlevsel olmasının yanı sıra uzun ömürlü ve dayanıklı. 20 ayrı otomatik programa sahip. Gluten tüketmeyenlere özel 3 program, 7 ayrı ekmek programı, süt ürünleri için 3 program ve kek, makarna, pizza, mısır gevreği, reçel gibi yiyecekleri yapabileceğiniz 7 adet programı bulunuyor. Bu sayede hem damak tadınıza uygun hem de sağlıklı pek çok yiyeceği rahatça evinizde yapabilirsiniz.

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3. Hem Sevimli Hem Hamarat! Kiwi Çok Fonksiyonlu Ekmek Yapma Makinesi

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Sade ve şık tasarımı ile Kiwi Çok Fonksiyonlu Ekmek Yapma Makinesi, "Ekmek yapma makinesi nasıl kullanılır?" diye soranlar için ölçü kapları ve dijital ekranı ile kullanım kolaylığı sunuyor. Bu ekran üzerinden istediğiniz her ayarı kolayca seçebilir ve damak tadınıza en uygun ürünleri rahatça pişirebilirsiniz. Üründe glutenli ve glutensiz tüm ekmek çeşitlerinden reçel, kek, pirinç lapası, yoğurt gibi diğer yiyeceklere kadar geniş bir pişirme seçeneği var. İsterseniz makineyi sadece hamur yoğurması için de kullanabilirsiniz. Kompakt boyutu ile fazla yer kaplamayan ürün mutfağınıza çok yakışacak.

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4. Uzun Ömürlü Tefal PF220838 Ekmek Yapma Makinesi

3'ü glutensiz olmak üzere 17 ayrı pişirme programıyla karşınızda, Tefal PF220838 Ekmek Yapma Makinesi. İsteğinize göre ekmeğinizi 3 farklı ağırlıkta ve 4 ayrı kabuk renginde pişirebilirsiniz. Ekmek yapma makinesi ne kadar sürede ekmek yapar, derseniz bu tamamen size kalmış. 15 saate kadar gecikmeli başlatma özelliği bulunan ürün, ekmek piştikten sonra almadığınız takdirde 1 saate kadar da sıcak tutuyor. Yapışma yapmayan haznesini kolayca çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Üstelik içinde birbirinden lezzetli pek çok tarif ve püf noktası bulunan tarif kitabı da ürünle birlikte geliyor.

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5. Tasarım ve İşlevselliği Birleştiren Arzum AR2017 Panetti Ekmek Yapma Makinesi

Rengi ve tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacağını düşündüğümüz Arzum AR2017 Panetti Ekmek Yapma Makinesi ile değişen ihtiyaçlarınız doğrultusunda pek çok ekmek çeşidini yapabilirsiniz. Standart ekmekten Fransız ekmeğine, glutensiz ekmekten düşük karbonhidratlı ekmeğe kadar birçok seçeneği sunan ürün Avrupa tipi hamur programına da sahip. Gelişmiş LCD ekranı üzerinden tercih edebileceğiniz toplam 13 farklı programı hızlı pişirme seçeneği ile kullanabilirsiniz. Somun boyutlarını 500, 750 ve 1000 gram olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ürün pişme işleminden sonra ekmeği 1 saate kadar sıcak tutabiliyor.

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6. HOMEND Breadfast 1503h Ekmek Yapma Makinesi ile Sıcacık Ekmekler

Sabaha mis gibi taze ekmek kokusuyla uyanmaya ne dersiniz? HOMEND Breadfast 1503h Ekmek Yapma Makinesine gece gerekli malzemeleri ekleyin ve makineyi kurun. Sabah istediğiniz saatte ekmeğiniz hazır olsun. Tam otomatik olan ürün, hamuru yoğurmadan pişirmeye kadar tüm süreci yaptığı için müdahale etmenize ya da saat kurup makineyi kapatmanıza gerek yok. Üstelik ekmeği 1 saate kadar sıcak tutarak kahvaltı keyfini arttırıyor. 700 ve 900 gram olmak üzere 2 ayrı ekmek boyutunu seçebilirsiniz. Cam kapağı sayesinde işlem esnasında ekmeği kontrol edebilirsiniz. Ürünün kek ve çöreklerinizi de pişirebilen 12 farklı programı var.

HOMEND Breadfast 1503h Ekmek Yapma Makinesi ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Mükemmel ve Kıvamında Ekmekler İçin Wmf Kult X Ekmek Pişirme Makinesi

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Sofraların baş tacı ekmekler için sıradaki önerimiz, Wmf Kult X Ekmek Pişirme Makinesi. Üründe farklı damak tadına uygun tarifleri uygulayabileceğiniz 12 adet pişirme programı bulunuyor. Bu programlar ile gluten içeren ve içermeyen ekmek çeşitlerini, marmelat ve reçelleri yapabilir ya da sadece hamur hazırlayabilirsiniz. Açık, orta ve koyu olmak üzere 3 kızartma seçeneği var. Ekmek boyutunu ise ihtiyacınıza göre 450 ya da 750 gram olarak ayarlayabilirsiniz. İyi sabah fonksiyonu sayesinde akşamdan kurduğunuz makine sizi, sabah pişen sıcacık ekmek kokusu ile uyandıracak.

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8. Panasonic, SD-ZB2502BXC Ekmek Pişirme Makinesi ile Aradığınız Lezzet

Tam kıvamında ve homojen ekmeklerin lezzetini evinize getiren Panasonic, SD-ZB2502BXC Ekmek Pişirme Makinesi 27 ayrı programa sahip. Ek malzemeleri en doğru zamanda karıştırarak tüm ekmek boyunca homojen dağılmasını sağlayan ürün, aynı zamanda ekmeği gerektiği gibi kabarık ve yumuşak yapıyor. Ekran üzerinden ekmek boyutunu ve kızarma seviyesini kolayca ayarlayabilirsiniz. Yüksek lifli, glutenli ya da glutensiz ekmeklerin yanı sıra reçel ve kompostolarınız için de özel programlara sahip. Ayrıca elmas-fluro kaplı pişirme haznesi yapışma yapmıyor ve çizilmelere karşı da dayanıklı. Paslanmaz çelik olan ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olacak.

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9. Maksimum Kolay Kullanım Sunan Moulinex Ow 6101 Mac.pane Ekmek Makinesi

Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün ise Moulinex Ow 6101 Mac.pane Ekmek Makinesi. 750 gramdan 1,5 kg'a olarak ayarlayabileceğiniz 3 ayrı ağırlık ayarı ile ürün tüm ailenin hatta kalabalık davetlerin ihtiyacını kolayca karşılıyor. 16 adet pişirme programı mevcut. Zıt yönlü çalışan iki adet karıştırma bıçağı sayesinde homojen bir hamur elde eden ürün, maksimum kabarma elde ediyor. Ekmeğin yapışmadan kolayca çıkmasını sağlayan pişirme tavasını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Özel tabakları sayesinde damak tadınıza uygun ekmekleri kolayca yapabilirsiniz.

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10. UNOLD Ekmek Pişirme Otomatı Backmeister Top Edition Hızı İle Sizi Şaşırtacak

Özellikle davetlerin olduğu günlerde zaman çok değerli olur. UNOLD Ekmek Pişirme Otomatı Backmeister Top Edition hızlı pişirme seçenekleri ile size ihtiyacınız olan zamanı kazandırıyor. 11 farklı kaydedilmiş programına ek olarak 1 adet de ayarlanabilir programı olan ürün pasta, reçel hamur ve ekmek çeşitlerini pişirebiliyor. Üstelik bu işlemleri hızlı moda alabiliyorsunuz. Kolay kullanıma sahip dokunmatik paneli üzerinden ekmek boyutunu ve kızarma derecesini seçebilirsiniz. Kapağında yer alan cam pencere, işlem süresini izlemenizi sağlıyor. Ölçüm kapları sayesinde damak tadınıza en uygun ekmekleri yapmanıza yardım ediyor.

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11. Caso Bm 1000 Tasarım Ekmek Yapma Makinesi Farklı Ekmek Çeşitleri İle Sofranızı Renklendirir

Sıcak ekmeklerin karşıladığı sabahlara krep de yakışmaz mı? Caso Bm 1000 Tasarım Ekmek Yapma Makinesi sadece ekmek yapmakla kalmıyor, krep ve marmelat çeşitleriyle de kahvaltı masalarını süslemenize yardım ediyor. 13 ayrı otomatik programı sayesinde glutensiz ekmek ve pasta dahil olmak üzere istediğiniz ekmek çeşitlerini sofranıza taşıyabilirsiniz. Ekstra büyük dokunmatik ekranı üzerinden 500,750 ve 1000 gram olarak 3 farklı ekmek boyutunu seçebilirsiniz. Damak zevkinize göre kızarma ayarını yapabilirsiniz. Katlanabilen yoğurma kancası düz bir ekmek zemini elde etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca pastalarınız için ekstra düz karıştırma başlığı ve yuvarlak kek kalıbı da mevcut.

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12. Hayatınızı Kolaylaştıran Beko Ey 5021 Floral Ekmek Yapma Makinesi



Ev konforunda doğal ve sağlıklı ekmek yapabilmeniz için size önerdiğimiz son ürün Beko Ey 5021 Floral Ekmek Yapma Makinesi. Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz ürün hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıracak. Zamanlayıcı fonksiyonu sayesinde malzemeleri önceden makine içine yerleştirerek ister akşam yemeğine ister sabah kahvaltısına sıcacık, yeni pişmiş ekmeğinizin hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği sayesinde siz evde olmasanız bile ekmeğinizi güvenle pişirebilirsiniz. Makinenin 12 farklı programı, 3 ayrı kızartma seviyesi var. Ekmek boyutu seçeneği ise 2 adet. Hamur, kek, sandviç, marmelat, standart köy ekmeği, glutenli ve glutensiz ekmek çeşitlerini kolayca yapabilen ürün sütlaç gibi tatlıları da sizin yerinize pişiriyor. Size sadece bu kolaylığın keyfini çıkarmak kalıyor.

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