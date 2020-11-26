Sizi gerçekten seven bir erkek bu dört şeyi mutlaka yapacaktır!

Sonsuza dek yalnız kalmak istemiyorsanız, gerçekten seninle ilgilenip ilgilenmediğini her erkeğin gösterdiği şu dört işarete dikkat edin.
Size teslim olmaya hazır olmayan erkeklerin ailenizle vakit geçirmeyeceğini söylediğimizde bize inanın. Ailenizle zaman geçirmek istemiyorlar çünkü onu ikinci aileleri olarak görmüyorlar. Ancak, seninle ilgilenen bir erkek, aileni ikinci ailesi olarak görecek.
Erkekler genellikle inatçıdır ve kimseden tavsiye istemeden her şeyi kendi başlarına yaparlar. Ancak, bir kadına gerçekten aşık olan bir erkek, tüm kalıplarını yıkar ve ondan tavsiye ister.
İster inanın ister inanmayın, ama sizinle kavga ederse, sizi gerçekten seviyor. Ve sizinle kavga etmekle, sizi sözlü olarak taciz etmeyi veya vurmayı kastetmiyoruz, ancak her iki tarafın bir konuda farklı görüşleri paylaştığı rasyonel savaşı kastediyoruz.
Tartışırken birbirinizi daha iyi anlayacak ve birbirinize daha çok saygı duyacaksınız.
Bir ilişkinin para biriminin ne olduğunu biliyor musun? Her ilişkinin para birimi zamandır. Eğer sevgilin gerçekten seninle ilgiliyse, her şeyden önce size vakit ayıracaktır.
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