Sizi gerçekten seven bir erkek bu dört şeyi mutlaka yapacaktır!

Sonsuza dek yalnız kalmak istemiyorsanız, gerçekten seninle ilgilenip ilgilenmediğini her erkeğin gösterdiği şu dört işarete dikkat edin.

AİLENİZLE VAKİT GEÇİRMESİ

Size teslim olmaya hazır olmayan erkeklerin ailenizle vakit geçirmeyeceğini söylediğimizde bize inanın. Ailenizle zaman geçirmek istemiyorlar çünkü onu ikinci aileleri olarak görmüyorlar. Ancak, seninle ilgilenen bir erkek, aileni ikinci ailesi olarak görecek.

FİKRİNİZİ SORMASI

Erkekler genellikle inatçıdır ve kimseden tavsiye istemeden her şeyi kendi başlarına yaparlar. Ancak, bir kadına gerçekten aşık olan bir erkek, tüm kalıplarını yıkar ve ondan tavsiye ister.

TARTIŞABİLMEK

İster inanın ister inanmayın, ama sizinle kavga ederse, sizi gerçekten seviyor. Ve sizinle kavga etmekle, sizi sözlü olarak taciz etmeyi veya vurmayı kastetmiyoruz, ancak her iki tarafın bir konuda farklı görüşleri paylaştığı rasyonel savaşı kastediyoruz.

Tartışırken birbirinizi daha iyi anlayacak ve birbirinize daha çok saygı duyacaksınız.

ÖNCELİKLİ OLARAK SİZE VAKİT AYIRIYORSA

Bir ilişkinin para biriminin ne olduğunu biliyor musun? Her ilişkinin para birimi zamandır. Eğer sevgilin gerçekten seninle ilgiliyse, her şeyden önce size vakit ayıracaktır.



