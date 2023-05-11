Kalça implantları için servet ödedi! Şimdi arabasının koltuğuna bile sığamıyor... “Benim için büyük bir mücadele”

Sosyal medyada ‘MamaPlugs’ kullanıcı adıyla tanınan Lola Mason kalça estetiğinin ardından manşetlerdeki yerini almıştı. Estetik ameliyat sürecini sosyal medyadan paylaşan ve OnlyFans hesabında seksi pozlarını satan Mason, kalçasının büyüklüğü nedeniyle günlük işlerini yapma konusunda dahi zorlandığını ifade etti.

“SIĞMAYA ÇALIŞIYORUM”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı 20 binden fazla izlenmeye ulaşan Mason, “Yeni arabama sığmaya çalışıyorum. Benim için büyük bir mücadele” notuyla direksiyon başına geçmeye çalıştığı anları yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderisine beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kalçasının boyutu nedeniyle fenomen isme eleştiri oklarını yönlendirdi.