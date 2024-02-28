Skandal görüntüler! Temizlikçi ev sahibinin uyuyan köpeğini döverek öldürdü... Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

MYNET-DIŞ HABERLER Singapur'da evcil hayvanına bakması için ismi açıklanmayan bir adam ve sevgilisi yardımcı bir kadınla anlaştı. İkili işteyken kadının eve gelip Boyboy adındaki köpeklerine göz kulak olmasını ve evi temizlemesini istedi. Ancak Boyboy adlı köpeğin uykusunda aniden hayatını kaybetmesi çifti şüphelendirdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Hayvan aktivisti ve hayvan sahibinin arkadaşı olan kurtarıcı Derrick Tan tarafından Facebook'ta paylaşılan görüntülerde evde bulunan güvenlik kamerasının incelendiği ve eve gelen temizlikçinin köpeği döverek öldürdüğü ifade edildi.

Tan sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Arkadaşım köpeğini son kez görmek için krematoryuma koştu. Köpeğinin, bir kriz ya da belirli bir travma sonrası gibi dik bir duruşla öldüğünü ve cesedin yakılmasının ardından, köpeğinin vücudunda bir çatlak olduğunu fark etti" dedi.

Arkadaşının eve giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini söyleyen Tan, işe alınan yardımcının köpeği bir sopayla döverek öldürdüğü net bir şekilde görüldüğünü belirtti. Evicl hayvanı korkunç bir şekilde hayatını kaybeden adam durumu hemen polise, Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'ne (SPCA) ve Hayvan ve Veterinerlik Hizmetleri'ne (AVS) bildirdi.