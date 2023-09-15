Skandal olay... Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti! Ölen adamın cesediyle oğlunu aynı odada bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşmeyi başardı. 11 yaşındaki oğluyla birlikte Amy Kemper isimli bir kadın hafta sonunu geçirmek üzere bir otele gitti. Otelde genç kadın ve oğluna ismi açıklanmayan iki adamda eşlik ediyordu. 11 yaşındaki çocuğun gözü önünde uyuşturucu kullanmaya başlayan üçlü daha sonrasında cinsle ilişkiye girdikleri sırada erkeklerden biri kalp krizi geçirdi. Diğer erkek hızla olay yerinde kaçarken Kemper ölen adamın cansız bedeniyle oğlunu başbaşa bırakarak yardım istemeye gitti.

İHMAL SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Tıbbi müdahale ekipleri 60 yaşındaki bir adamın öldüğünü belirlerken, şerif ofisi Kemper'in oğlunun tüm bu süre boyunca odada olduğunu doğruladı. Florida Çocuk ve Aile Departmanı, polis tarafından götürülürken çocuğun velayetini aldı.Kemper tutuklandı ve büyük bedensel zarar vermeden çocuğu ihmal etme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.