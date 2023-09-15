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    4. Skandal olay... Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti! Ölen adamın cesediyle oğlunu aynı odada bıraktı

    Skandal olay... Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti! Ölen adamın cesediyle oğlunu aynı odada bıraktı

    15.09.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Amy Kemper isimli bir kadın 11 yaşındakini oğlunu yanına alarak tatile gitti. Ancak 32 yaşındaki kadının tatil için seçtiği yer seks ve uyuşturucu partisi yapılan bir alandı. Partide 60 yaşındaki bir adam hayatını kaybederken Kemper'in oğlu da odada olduğu için o anlara saniye saniye tanıklık etti.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşmeyi başardı. 11 yaşındaki oğluyla birlikte Amy Kemper isimli bir kadın hafta sonunu geçirmek üzere bir otele gitti. Otelde genç kadın ve oğluna ismi açıklanmayan iki adamda eşlik ediyordu. 11 yaşındaki çocuğun gözü önünde uyuşturucu kullanmaya başlayan üçlü daha sonrasında cinsle ilişkiye girdikleri sırada erkeklerden biri kalp krizi geçirdi. Diğer erkek hızla olay yerinde kaçarken Kemper ölen adamın cansız bedeniyle oğlunu başbaşa bırakarak yardım istemeye gitti.

    İHMAL SUÇUNDAN TUTUKLANDI

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    Tıbbi müdahale ekipleri 60 yaşındaki bir adamın öldüğünü belirlerken, şerif ofisi Kemper'in oğlunun tüm bu süre boyunca odada olduğunu doğruladı. Florida Çocuk ve Aile Departmanı, polis tarafından götürülürken çocuğun velayetini aldı.Kemper tutuklandı ve büyük bedensel zarar vermeden çocuğu ihmal etme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika uyuşturucu

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