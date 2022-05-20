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Skandal patlak verdi! Elon Musk'a cinsel taciz suçlaması

20.05.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın adı bu kez bir cinsel taciz suçlaması ile gündemde. İddialara göre Musk, 2018'de kendisine masaj yapan bir uçuş görevlisini taciz etti. SpaceX'in ise uçuş görevlisine sesini çıkarmaması veya şirkete dava açmaması için 250.000 dolar ödediği iddia edildi.

Skandal patlak verdi! Elon Musk'a cinsel taciz suçlaması

Elon Musk taciz etti iddiası ortalığı karıştırdı. Musk'ın bir uçuş görevlisini taciz ettiği iddia edilirken, söylenenler gündemi sarstı.

ELON MUSK "TACİZ ETTİ" İDDİASI! SÖYLENENLER ÇOK ÇARPICI...

Business Insider'ın haberindeki iddialara göre, dünyanın en zengin insan olan Elon Musk, bir SpaceX uçuş görevlisini taciz etti. Havacılık şirketi SpaceX ise sessiz kalması için uçuş görevlisine 250 bin dolar ödedi.

Musk'ın uçuş görevlisine masaj sırasında vücudunun alt yarısını kaplayan çarşafı çıkardığı ve ona cinsel organını gösterdiği iddia edildi. "Daha fazlasını yapması" durumunda ise ata binen görevliye bir at almayı teklif ettiği öne sürüldü.

Elon Musk

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İddialara göre, Musk'ın teklifini reddettikten sonra uçuş görevlisinin çalışma vardiyaları azaltıldı ve ona cezalandırıldığı izlenimi verildi.

250 BİN DOLARLIK "SESSİZ KAL" ANLAŞMASI...

Insider, uçuş görevlisinin 2018 yılında SpaceX'in insan kaynakları departmanına şikayette bulunduğunu ifade etti. Bu şikayetin ise 250 bin dolarlık tazminat karşılığında çözüldüğü bildirildi. Buna göre, uçuş görevlisinin Elon Musk veya SpaceX hakkında dava açmaması veya bilgileri ifşa etmemesi için bir anlaşma imzalandı. Kaynak, böylece olayın 250 bin dolar karşılığında çözüldüğünü öne sürdü.

ELON MUSK'TAN YANIT

Musk ise gönderdiği bir e-postada, hikayeyi "politik olarak motive edilmiş hikaye, bu hikaye bundan çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.

O TWEET'LERİN AMACI BU MUYDU?

Musk, 18 Mart 2022'de "Bana yönelik siyasi saldırılar önümüzdeki aylarda çarpıcı biçimde artacak" ifadesini kullanarak bir tweet atmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise kirli oyunların kurbanı olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Insider'daki bir editör, Elon Musk'ın o tweet'leri, yorum almak için kendisine ulaşıldıktan kısa bir süre sonra paylaştığını öne sürdü. Böylece Musk'ın insanların suçlamalara inanmamasını sağlayarak, hikayenin önüne geçmeye çalışıyormuş gibi göründüğü iddia edildi.

SpaceX ve Tesla'daki çalışanlar daha önce Musk tarafından yönetilen her iki şirkette de cinsel taciz vakaları olduğunu iddia etmişlerdi.

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Elon Musk taciz
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