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Ne yaptın Elon Musk! Fotoğraftaki detay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

18.05.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX CEO'su Elon Musk ile Endonezya başkanı Joko Widodo'nun sohbet ettiği bir fotoğraf Twitter kullanıcılarını şaşkınlığa uğrattı. Fotoğrafta yer alan şaşırtıcı bir detay bazılarına "Ne yaptın Elon Musk" dedirtti.

Ne yaptın Elon Musk! Fotoğraftaki detay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Twitter kullanıcıları, SpaceX CEO'su Elon Musk ile Endonezya başkanı Joko Widodo'nun sohbet ettiği bir fotoğrafta ilginç bir detaya rastladı. O detay sosyal medyanın adeta gündemine oturdu.

ELON MUSK'IN FOTOĞRAFINDAKİ TEPSİ OLAY OLDU! ASLINDA...

Fotoğraftaki o detay atıştırmalıkları tutmak için kullanılan "tepsinin" ta kendisiydi. Çünkü nesnenin aslında tepsi değil, bir Starship roketinin seramik ısı kalkanının bir parçası olduğu anlaşıldı. Yani Musk, tepsi diye roketinin seramik ısı kalkanından bir parça kullanıyordu.

Elon Musk

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Widodo’nun Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafı alıntılayan YouTuber TJ Cooney, "Starship roketleri için kullanılan, ancak atıştırmalıkları koymak için kullanılmış seramik parçaya göz atın." ifadelerini kullandı.

Elon Musk tweet

Futurizm, gerçekten bir ısı kalkanı parçası olup olmadığını doğrulamak için SpaceX'e ulaştığını, ancak bu sırada bir SpaceX mühendisinin bu hipotezi doğruladığını aktardı.

BİR ZIRH GİBİ YANMASINI ÖNLEYECEK

Söz konusu parçanın, SpaceX'in devasa Starship roketinin Dünya'nın ve hatta belki de diğer gezegenlerin atmosferine yeniden girdikten sonra yanmasını önlemek için kullanılması amaçlanıyor. Parçalar birbirine yakın bir şekilde istiflenerek, devasa uzay aracının etrafında yüksek teknolojili bir zırh oluşturuluyor.

Geçen yıl Elon Musk, bu altıgen parçaların ısıtıldığı ana ait görüntüleri Twitter'da yayımlamış ve "Parçalar yörüngeye giriş sıcaklığına, yani yaklaşık 1650 Kelvin'e (yaklaşık 1300 derece) ulaştı." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Endonezya
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