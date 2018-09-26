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"Skripal" olayında şüphelilerden birinin gerçek kimliğinin belirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirlediği düşünülen Rusya vatandaşlarından birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olarak görev yaptığı öne sürüldü - Adı daha önce Ruslan Borişov olarak açıklanan şüphelinin gerçek adının Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğu iddia edildi

LONDRA (AA) - Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirlediği düşünülen Rusya vatandaşlarından birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olarak görev yaptığı öne sürüldü.

Sky News televizyonu, İngiliz polisinin Skripal'i zehirlediği şüphesiyle daha önce pasaportlarındaki isimleri açıkladığı ve Rus askeri istihbarat servisi GRU için çalıştıklarını belirttiği 2 şüpheliden birinin Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğunu ileri sürdü. Polis, Chepiga'yı daha önce Ruslan Borişov olarak teşhis etmişti.

Habere göre, GRU'dan albay rütbesiyle görev yapan Chepiga, çatışmaların yaşandığı dönemde Çeçenistan ve Ukrayna'da da çalışmıştı.

Sky News, 39 yaşındaki Chepiga'nın Rusya'nın en yüksek devlet nişanı "Rusya Federasyonu Kahramanı"nı da aldığını iddia etti.

- "Skripal" olayı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti.

İngiliz polisi, Skripal olayının faili olarak 2 Rusya vatandaşının fotoğraflarını yayımlamış ve isimlerini Ruslan Borişov ile Aleksandr Petrov olarak açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.

İngiltere, Skripal'in Rusya devletinin onayıyla zehirlendiğini iddia etmişti.

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