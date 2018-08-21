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Snapdragon’a rakip geliyor : Helio P80 ve P90

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Çinli mobil yongaseti devi MediaTek, P60’ın ardından Helio P80 ve P90 üzerinde çalışmalara hız verdi. Oppo ilk müşterilerden olacak.

Snapdragon’a rakip geliyor : Helio P80 ve P90

Özellikle fiyat/performans ürünlerinde sıkça rastladığımız MediaTek’in çipset ailesi iki yeni üye kazanmak üzere. Teknoloji basınının sevilen isimlerinden Roland Quandt Twitter hesabı üzerinden söylentileri paylaştı.

Roland’a göre Helio P70 atlanarak doğrudan P80 ve P90’a yönelenilecek. Güncel Helio P60’ta; 2 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A73 tabanlı çekirdek ve yine 2 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunduğunu hatırlatalım. Ayrıca Mali-G72 MP3 grafik işlemci de yer alıyor. Yeni nesillerin teknik detayları ise şimdilik gizliliğini koruyor.

Roland ayrıca çipsetin ilk müşterilerini de açıkladı. Orta seviye modeller, ilk olarak Oppo’nun hedefinde bulunuyor. Oppo zaten MediaTek’in güncel en büyük müşterilerinden birisi.

Önümüzdeki günlerde yongasetlerinin detayları da kullanılacağı cihazlar da netleşmeye başlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Mediatek oppo

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