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Soğuk havalarda çamaşır nasıl kurutulur? Çamaşır kurutmanın püf noktaları

17.02.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kış aylarında çamaşır kurutmak bazen çok zorlu bir görev hâline dönüşebiliyor. Özellikle kalabalık bir aileyseniz çamaşırların kurumaması nedeniyle bir ıslak çamaşır trafiği meydana gelebilir. Oysa bazı püf noktalarını kullanarak kış aylarında hızlıca çamaşır kurutabilirsiniz!

Soğuk havalarda çamaşır nasıl kurutulur? Çamaşır kurutmanın püf noktaları

Günlerin kısaldığı, güneşin etkisini azalttığı kış günlerinde çamaşır kurutmak için daha yaratıcı çözümler bulmak gerekiyor. Soğuk havalarda bir türlü kurumayan çamaşırlar için etkisi kanıtlanmış bazı kurutma taktikleri var. Eğer siz de kış aylarında çamaşır kurutmakta zorlanıyorsanız işte en zorlu çamaşırları bile çabucak kurutacak o yöntemler!

Kışın çamaşır kurutmanın en kolay yolu kurutma makinesinden geçer!

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Çamaşır kurutma makineleri, soğuk kış zamanlarında çamaşırlarınızı en hızlı kurutacak yöntemlerden biri. Özellikle kalabalık bir aileyseniz ve çamaşır trafiğiniz yoğunsa bir kurutma makinesi, bütün probleminizi çözebilir. Kurutma makineleri yaklaşık 30 dakikada çamaşırlarınızı kurutur ve bu sayede büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Grundig GPDH 8634 Kurutma Makinesi, 8 kilogram kapasitesiyle bütün çamaşır yükünüzü alacak ve çamaşır trafiğinizi hafifletecek.

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Kış güneşinin etkisini hafife almayın

Soğuk havalarda çamaşır nasıl kurutulur? Çamaşır kurutmanın püf noktaları

Soğuk havalarda hızlıca çamaşır kurutmak istiyorsanız sabah güneşinden maksimum faydayı almalısınız. Kışın havalar genellikle kapalı oluyor ancak hava durumunu kontrol ederek güneşli günlere göre çamaşır yıkama programınızı ayarlayabilir, böylece güneşi yakalayabilirsiniz. Kış güneşi bile olsa güneşin etkisinde kalan çamaşırlarınız daha hızlı kurur. Güneşten daha fazla yararlanmak için çamaşırlarınızı sabah erkenden asın ve gün boyunca ısı almasını sağlayın.

Kıyafetlerinizi kurutmak için petekleri kullanın

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Kıyafetlerin çabuk kurumasını sağlayan şey, ısının ta kendisi. Çamaşırların içinde kalan su buharlaştıkça çamaşırlar kurur. Zaten kış mevsiminde çamaşırların uzun sürede kurumasının sebebi de havanın yeterince sıcak olmaması. Çamaşırlarınızı daha hızlı kurutmak için ihtiyacınız olan ısıyı kalorifer peteklerinizden veya elektrikli ısıtıcınızdan alabilirsiniz. Ancak bu yöntemin bir dezavantajı, içeride yüksek ısıyla kurutulan çamaşırların nemini odaya vermesi. Nemin odaya hapsolmasını engellemek için odanın kapısını mutlaka açık bırakmalısınız yoksa rutubet tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Petek ısısıyla çamaşır kurutmanın bir diğer yöntemi petek üstü çamaşır kurutmalığı kullanmak. Petek üstü askılardan biri olan Biricik Alüminyum Kalorifer Kurutmalığı, çamaşırlarınızın petek ısısını daha kolay çekmesini ve hızla kurumasını sağlayacak.

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Çamaşır teli yerine çamaşır ipi kullanın

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Kışın çamaşırları daha hızlı kurutmanın yollarından biri de çamaşır ipi kullanmak. Çamaşır ipi, genellikle evlerin balkonlarında yer alır. Bu ipler birkaç sıra hâlinde bulunabilir ve uzunluğu evden eve değişir. Eğer çamaşır ipi kullanabiliyorsanız kıyafetlerinizi burada kurutmak, daha kısa sürebilir. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle çamaşır ipleri daha geniş oldukları için çamaşırları önlü arkalı değil, yan yana asabilirsiniz. Bu da çamaşırların ısı alması için daha fazla alan sağlar. Çamaşır ipleri çamaşır tellerine kıyasla biraz daha geniş aralıklı olduğundan yine çamaşırların ısı almak için daha fazla alanı oluşur. Ayrıca çamaşır ipleri daha az sırada dizildiği için nemli kıyafetler arasında daha az kıyafet bulunur.

Askı kullanarak çamaşırlarınızı daha çabuk kurutun

Soğuk havalarda çamaşır nasıl kurutulur? Çamaşır kurutmanın püf noktaları

Kıyafet askılarınızla çamaşır kurutmayı denediniz mi? Kıyafet askısına astığınız çamaşırlarınız hem fazla kırışmaz hem kuruması için daha kısa zaman gerekir. Bu yöntemin daha hızlı kurutmasının sebebi, kıyafetin nemli yüzeylerinin büyük oranda dışarıya bakması. Çamaşırlığa astığınız kıyafetleriniz birbirlerine dönük oldukları için çamaşırlar daha uzun sürede kurur. Kıyafet askıları ile çamaşır kurutmak için askı yeri çamaşır teli olan modelleri tercih edebilirsiniz. Eğer bunun için uygun bir çamaşırlık arayışındaysanız Doğrular FlyBy Alüminyum Çamaşır Kurutmalığı hem kıyafet askılarını rahatça yerleştirmenizi sağlar hem üç katlı yapısı ile daha fazla çamaşırı kurutmanıza olanak verir.

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Çamaşırlarınız bir türlü kurumuyorsa onları çevirmeyi deneyin

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Çamaşırlığa astığınız çamaşırlar uzun zaman geçmesine rağmen kurumuyorsa onların yerini veya yönünü değiştirmeniz işe yarayabilir. Çamaşırlığın iç kısmındaki kıyafetleri dış taraftakilerle değiştirin. Ayrıca çamaşırlarınızın alt ve üst tarafını değiştirerek kurumasını hızlandırabilirsiniz.

Acil ihtiyacınız varsa saç kurutma makinesinden yardım alın

Soğuk havalarda çamaşır nasıl kurutulur? Çamaşır kurutmanın püf noktaları

Çamaşırlarınızın çok kısa zamanda kurumasına ihtiyacınız varsa ekstra bir yardım alabilirsiniz. Peteklerinizin verdiği ısı yetmiyorsa saç kurutma makinesi işe yarayabilir. Saç kurutma makinesi ile kıyafet kuruturken dikkat etmeniz gereken nokta, makineyi kıyafetin çok fazla yakınında tutmamak. Çünkü saç kurutma makinesinin yüksek ısısı, nemli kıyafete zarar verebilir. Ayrıca yeni yıkanmış çamaşırları saç kurutma makinesi yardımıyla kurutmak çok uzun sürecek bir işlem. Bu nedenle makineyi ancak kıyafetlerinizde kalan nemi kurutmak için kullanmalısınız. "Güçlü bir saç kurutma makinem yok." diyorsanız Powertec 8681612488046 TR 901 Profesyonel Fön Makinesi'ne mutlaka göz atmalısınız.

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Saç kurutma makinesi işe yarıyorsa ütü neden işe yaramasın?

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Çamaşırlarınızda kalan nemi almak için ütüyü de kullanabilirsiniz. Ütü, direkt yüzeye temas ederek kullanılabilen bir cihaz. Ancak kıyafetlerinizin zarar görmemesi için ütüyü direkt ıslak çamaşıra uygulamamanız gerekiyor. Nemli çamaşır ve ütü arasında bir havlu sererek kıyafetinizi koruyabilirsiniz. Havlu hem ütüden aldığı ısı ile kıyafetinizi kurutur hem kıyafetinizden buharlaşan suyu emer. Böylece etkili bir yöntemle çamaşırınız kupkuru olur. Eğer evdeki ütünüzden memnun değilseniz ve güçlü bir ütüye ihtiyaç duyuyorsanız Electrolux E8ST1-6DBM Buhar Kazanlı Çok Programlı Ütü'ye bakmadan geçmeyin!

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