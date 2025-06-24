Soğuk kahve sevenlere yazın serinletici lezzeti Iced Coffee tarifi

Kahveseverler için iced coffee, sadece bir içecek değil yaz boyunca elinden düşüremedikleri bir ferahlama aracı! İster sade ister sütlü ya da tatlandırılmış versiyonunu tercih edin, kendi damak zevkinize göre hazırlayabileceğiniz bu içeceği daha da lezzetli hale getirecek ürünleri sizin için bir araya getirdik. Kaliteli kahveden doğal tatlandırıcılara, bardaktan köpürtme aparatlarına kadar hepsi bu listede sizi bekliyor. Daha fazla detay için gelin, serinliğin tadını birlikte çıkaralım!

Iced Coffee malzeme listesi

Kahve

Şeker

Süt

Su

Buz

Iced Coffee nasıl yapılır?

Kupanızı hazırlayın ve içine önce kahvenizi, şekeri ve sıcak suyu ekleyin. Ardından süt köpürtücüyle malzemeler köpürene kadar karıştırın.

Bu noktada kahvenize ister şurup isterseniz de tatlandırıcıyla ekstra aroma verebilirsiniz.

Buz küplerini kahveye ekleyin.

Ayrı bir bardakta ya da süt köpürtücü cihazla sütü köpürtüp kahve karışımına ekleyin.

Pipet yardımıyla içeceğinizi karıştırın!

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Yumuşak içim sevenlere: Nescafé Gold Çözünebilir Kahve (200 gr)

Arabica ve Robusta çekirdeklerinin özel harmanından oluşan Nescafé Gold, yumuşacık içimi ve zengin aromasıyla evde iced coffee hazırlarken lezzeti bambaşka bir seviyeye taşıyor. 10 kat daha ince öğütülen çekirdekleri sayesinde hem daha aromatik hem de dolgun bir tat bırakıyor. Sıcak suda kolayca çözünüyor, ister sade ister sütlü soğuk kahveler için ideal bir baz oluşturuyor. Yazın buz gibi kahve keyfini bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız Nescafé Gold’la başlayabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda en çok vurgulanan nokta kahvenin yumuşak ve yoğun aroması. Özellikle “Hafif bir kahve değil, daha yoğun.” ve "Yıllardır her daim kullandığım bir kahve markası." diyen kullanıcılar, Nescafé'nin çözünebilir kahveler arasında en iyisi olduğunu da söylüyor.

Nescafé kahvenin yanında Nescafe Classic Çözünebilir Kahve almak isterseniz buraya tıklayın.

2. İçeceğe doğal bir tatlılık katan: Hanzade Bitkisel Esmer Şeker Toz (5 kg)

Kahvenize yumuşak ve karamelimsi bir tat katmak için beyaz şeker yerine esmer şekeri deneyebilirsiniz. Hanzade’nin bu bitkisel esmer şekeri de şeker kamışı melasıyla zenginleştirilmiş yapısıyla iced coffee’ye çok daha derin bir aroma kazandırıyor. İçindeki melas oranıyla sade kahveye bile sıcak bir karakter katıyor. Büyük boy paketiyle uzun süre kullanabileceğiniz Hanzade şekerin tatlılarda da kullanımı çok pratik.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar özellikle esmer şekerin “Son derece kaliteli bir ürün, o yapış yapış blok halinde hareket eden ürünlerden değil, tane tane gerçek şeker.” olmasını övüyor. Aynı zamanda “Kurabiyelere ekstra lezzet katıyor, muhteşem bir ürün.” ve “Her zaman kullandığım ürünlerden, tadı çok iyi, hiç topaklanma yapmıyor.” gibi yorumlar dikkat çekiyor.

Hanzade esmer şekerin yanında Balküpü Paket Toz Şeker almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Ferahlatan süt etkisi: Sütaş Yarım Yağlı Süt (12x1 lt)

Iced coffee yaparken süt tercihi çok önemli. Sütaş’ın yarım yağlı sütü, yoğun kahve tadını yumuşatırken serinletici ve dengeli bir içim sağlıyor. Taptaze ve doğallığını koruyarak gelen süt, ister sıcak kahvede ister buzlu kahvede tam kıvamı yakalamanızı kolaylaştırıyor. Üstelik 12’li paketiyle sütünüz her zaman hazır!

Kullanıcılar ne diyor?

En çok öne çıkan yorumlar sütün tazeliği ve lezzeti üzerine. “O kadar memnunum ki başka yerden süt almıyorum. Son tüketim tarihi de epey geç. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.” ve “Yıllardır tükettiğimiz ürün zaten, tartışılmaz, çok iyi, kaliteli.” diyenler de çok.

Sütaş sütün yanında Alpro Şekersiz Badem Bitki Bazlı İçecek almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Köpükle kahve keyfini ikiye katlayın: Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

Soğuk sütle bile 45 saniyede yumuşacık köpük elde etmek mi? Kiwi’nin bu portatif köpürtücüsü, küçük ama etkili bir kahve yardımcısı. Paslanmaz çelik başlığı ve güçlü motoru sayesinde latte ya da cappuccino havasında iced coffee hazırlamayı son derece pratikleştiren cihaz, pille çalışmasıyla da mutfakta priz arama derdi olmadan köpürtme işlemini zahmetsizce yapmanızı sağlıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, köpürtücünün fiyat performans ürünü olduğunu söylüyor. En çok sevilen yönü köpüğü hızlı ve güçlü şekilde yapması. “Uzun süre içinde gelen pille kullandım, çoğu şeyde kullanıyorum, gayet memnun kaldım.” ve “Daha önce farklı markalardan almıştım hepsi çöp oldu. Kiwi'nin plastik aksamı, tuş takımı ve motoru iyi.” gibi yorumlar sıkça yer alıyor.

Kiwi süt ve kahve köpürtücünün yanında EPINOX Paslanmaz Çelik Süt ve Kahve Köpürtme Kabı almak isterseniz buraya tıklayın.

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5. Soğuk ya da sıcak ama hep ideal kıvamında: Tchibo Elektrikli Süt Köpürtücü

Kahvenizi profesyonel bir şekilde sunmak istiyorsanız Tchibo’nun elektrikli süt köpürtücüsü tam da aradığınız ürün! Tek tuşla soğuk veya sıcak köpük yapabiliyor, vegan sütlerle bile başarılı sonuç veriyor. Ayrıca, yapışmaz iç yüzeyi sayesinde temizliği de çok basit. Kahve sunumunda köpük kalitesine önem verenler için Tchibo gerçek bir kurtarıcı!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar cihazın hızlı ısınma süresini ve kullanım kolaylığını çok beğeniyor. “Sütü hem çok güzel ısıtıyor hem de çok güzel köpük yapıyor.” ve “Tchibo kalitesi, çok iyi soğuk ve sıcak süt köpürtüyor.” gibi yorumlar öne çıkıyor. Aynı zamanda hem pratikliği hem de kaliteli köpük performansı ile övgü topluyor.

Tchibo eektrikli süt köpürtücünün yanında NESPRESSO Aeroccino 4 Elektrikli Süt Köpürtücü almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Geniş ve şık sunumlar için: LAV Gaia 6'lı Sunum Bardağı (475 ml)

Iced coffee’nin hakkını vermek için doğru bardak şart! LAV’ın Gaia serisi de 475 ml hacmiyle bol buzlu kahveler için ideal. Kalın cam yapısıyla hem sıcak hem soğuk içeceklere dayanıklı olan sunum bardağı, bulaşık makinesinde yıkanabilmesiyle de günlük kullanımda büyük avantaj yaratıyor. Üstelik, modern ve sade duruşuyla kahve içmeyi daha da keyifli hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar bardakların cam kalitesini çok beğeniyor. "Bardakların büyüklüğü çok iyi. Su, meşrubat ve diğer içecekler için gayet uygun.", "Çok güzel, harika tasarım, beğenerek kullanıyorum." ve "Su ve meşrubat için kullanışlı ve kibar." gibi yorumlar sıkça görülüyor.

LAV sunum bardağının yanında Paşabahçe Aware Sunum Bardağı almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Hem sürdürülebilir hem zarif: Zwilling Sorrento Şeffaf Cam Pipet Seti (4 Adet)

Çevreye duyarlı bir iced coffee keyfi için cam pipetler çok iyi bir alternatif. Zwilling’in şeffaf cam pipetleri hem estetik hem de tekrar tekrar kullanılabilir oluşuyla çok pratik. Borosilikat cam sayesinde hem sıcak hem soğuk içeceklerle uyumlu olan pipet seti, birlikte gelen fırçasıyla da kolayca temizlenebiliyor. Ayrıca, uzun yapısıyla büyük bardaklara da tam uyuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda en çok "şık" ve "kaliteli" ifadeleri öne çıkıyor. “Kokteyllerde kullanıyorum, çok şık duruyor. Gören bayılıyor.” ve “ Daha önce çokça marketlerden cam pipet aldım fakat bu ürün o kadar kaliteli ki farkını hemen belli ediyor. Hafif ve sağlam. İçinde temizleme çubuğu da mevcut.” diyen birçok kullanıcı pipetlerden memnun olduklarından bahsediyor.

8. Buz gibi içecekler için: Orret Home 15 Bölmeli Kare Buz Kalıbı Seti (2 Adet)

Bol buz iced coffee'nin olmazsa olmazı ama her kalıptan istediğimiz verimi o kadar da çabuk alamıyoruz! Orret Home’un bu silikon kalıpları ise buzları kalıptan almayı eziyet olmaktan çıkarıyor. Kare formu içeceklere hoş bir görünüm katarken kaliteli silikon yapısıyla hızlıca ayrılıyor. Üstelik, buz dışında kahve, çikolata ve jöle gibi tariflerde de kullanıma uygun.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, “Arkadaşlar ürünün tamamen yumuşak slikon olması buzların kolayca çıkmasını sağlıyor, tavsiye ederim.”, “Buz çok kolay çıkıyor. Yapışmıyor. Çok kaliteli.” ve "Çok iyiymiş. Bu kadar iyi olacağını bilseydim 2 tane alırdım." gibi yorumlarla memnuniyetlerini dile getiriyor.

Orret Home buz kalıbı setinin yanında Deconox 2'li Silikon Tabanlı 12 Bölmeli Buz Kalıbı almak isterseniz buraya tıklayın.

9. İçeceklerin tadını artıran dokunuş: Monin Şekersiz Karamel Kahve ve Kokteyl Şurubu (700 ml)

Kahvenize karamelli bir tat katarken şekerden uzak durmak için Monin’in şekersiz karamel şurubu tam da aradığınız lezzet! Sukraloz ile tatlandırılan şurubun kalorisi yok ama tadı efsane! Aynı zamanda vegan olması ve alerjen ile yapay katkı maddesi içermemesiyle güven veriyor. Buzlu kahvelerde de yoğun aromasıyla efsane bir fark yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok güzel. Şeker olmamasına rağmen kahveye ciddi bir şekerimsi tat veriyor. Latte içine 2 tatlı kaşığı ya da 1 çorba kaşığı gayet yeterli geliyor. Tadı, dediğim ölçüde konulunca gayet hafif, ağır tat istiyorsanız daha fazla koymanız gerekiyor.” diyen kullanıcılar, şurubun ketojenik beslenmeye de uygun olduğunu vurguluyor. Üstelik, "Soğuk kahvede lezzetli." yorumları da yapılıyor.

Monin şurubun yanında Monin Çilek Aromalı Şurup almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Doğal bir tat isteyenlere: Wefood Organik Elma Suyu Konsantresi (340 ml)

Rafine şeker yerine daha doğal bir lezzet mi arıyorsunuz? Wefood’un organik elma suyu konsantresi, bala benzer kıvamı ve güçlü tatlılığıyla iced coffee’ye yumuşak ve doğal bir aroma katıyor. Katkı maddesi içermeyen ve tamamen organik elmalardan üretilen elma suyu konsantresi, hafif ve ferah bir içim için harika bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, “Kahveye, tatlıya, istediğiniz her şeye katabiliyorsunuz, tavsiye ederim.”, “Çok uzun zamandır kullanıyorum. Şekeri aratmıyor. Muhallebi, kek ve kahvelerde kullanıyorum.” ve "Kaç şişe bitirdik hatırlamıyorum. Kahvelere de çok yakışıyor." yorumlarında bulunuyor. Şeker hassasiyeti olanlar ve doğal beslenmeye özen gösterenler de bu ürünü mutfakta vazgeçilmezi haline getirmiş durumda.

Wefood elma suyu konsantresinin yanında TheLifeCo Organik Agave Şurubu almak isterseniz buraya tıklayın.

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