Soğuk kış günlerinde evinizi ısıtacak harika ürünler

Bulunduğunuz ortamı anında ısıtabilecek pek çok kaliteli ısıtıcı modeli mevcut. Bu ısıtıcılar özellikle çocuklu aileler için olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi hâline geldi. Serin havalarda hem görsel olarak içinizi hem fiziksel olarak bulunduğunuz ortamı ısıtabilecek özel tasarım ürünlere ihtiyacınız varsa listemizi inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, hazırsanız başlayalım!

1. Modern ve şık tasarımıyla: MirKraft Elirg Isıtıcı

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Özel metal zinciri sayesinde iç ve dış mekânlarda tavana rahatlıkla asılabilen MirKraft Elirg Isıtıcı, şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ürün, çevresindeki nesneleri direkt ısıtmadan havayı ısıtarak enerji verimliliği sağlıyor. Bulunduğu her yere uyum gösteren ve gürültüsüz çalışan model, yüksek güvenlik önemlerine de sahip. "İyi ki almışım." diyeceğiniz ısıtıcıya evinizde yer açmaya hazır mısınız?

2. Serin havaların olmazsa olmazı: GoldMaster İklim Isıtıcı

En pratik ısıtıcılardan biri olan yağlı radyatörler, sıklıkla tercih edilen modellerden biri. Eğer siz de yağlı radyatör arayışındaysanız GoldMaster İklim Isıtıcı'yı tercih edebilirsiniz. Üç farklı ısıda ayarı bulunan ürünün tekerlekleri sayesinde taşınması da oldukça rahat. Devrilmeyi önleyen sistemi ise çocuklar ve evcil hayvanlar için olmazsa olmaz güvenlik özelliklerinden biri. Severek kullanacağınız ürüne mutlaka bir şans verin.

3. Nostalji tutkunlarının çok seveceği: Paeureu Kütük Odun Brülör Etkisi ile Elektrikli Şömine Soba Isıtıcı

Bulunduğu odayı sıcacık yapmasının yanı sıra tasarımıyla da gönülleri ısıtan Paeureu Kütük Odun Brülör Etkisi ile Elektrikli Şömine Soba Isıtıcı, evinize çok yakışacak! İki farklı ısı ayarına sahip olan ürün, LED ekranı sayesinde gerçek bir şömine görünümü veriyor. Hem evinizi ısıtacak hem bulunduğu ortama nostaljik bir hava katacak bu şirin şömine görünümlü ısıtıcıya şans vermeye ne dersiniz?

4. Yüksek güvenlik önlemi özelliğiyle: Dikili Şömine Portatif Elektrikli Soba

Hava sirkülasyonuyla bulunduğu ortamı anında ısıtabilen, farklı bir tasarıma sahip Dikili Şömine Portatif Elektrikli Soba ile mutlaka tanışmalısınız. Çalıştığında hiçbir şekilde kendini ısıtmaz ve böylece he zaman kolay taşınır. Güvenliğinizi önemseyen özel ürünü çocuk ya da misafir odalarında, kış bahçenizde, kısacası dilediğiniz her yerde rahatça kullanabilirsiniz. Dakikalar içerisinde bulunduğu odayı ısıtacak ürüne göz atmadan karar vermeyin!

5. Çocuklu evlerde sıklıkla tercih edilen: Rowermax 3 Kademeli Devrilme Emniyetli Elektrikli Fanlı Isıtıcı - Soğutucu

Dünyanın en rahat kullanımına sahip ısıtıcılardan biri olan Rowermax 3 Kademeli Devrilme Emniyetli Elektrikli Fanlı Isıtıcı - Soğutucu, sunduğu enerji tasarrufuyla da gönülleri fethediyor. Ürün, üç farklı güç ayarına sahip. Bulunduğu her yere tatlı bir ısı yayan cihaz, fan sistemi ile çalışıyor. Özellikle çocuklu evlerde sıklıkla tercih edilen bu portatif ısıtıcı, devrilmelere karşı güvenlik önlemine de sahip.

6. Farklı tasarımlardan hoşlananlara: Paeureu Elektrikli Soba Isıtıcı

Farklı ısı ayarına ve estetik bir tasarıma sahip olan Paeureu Elektrikli Soba Isıtıcı ile tanışmaya ne dersiniz? Ürün, manuel ayarlanabilme özelliğinin dışında uzaktan kumanda ile de yönetilebiliyor. Devrildiğinde ya da aşırı ısınma anında otomatik olarak kapanabilen ürün, oldukça hafif ve kolay taşınabiliyor. Soğutma özelliğini de destekleyen ürün, yaşam alanlarınıza farklı bir hava katacak.

7. Halı görünümlü ısıtıcı: Zdcdy Elektrikli Isıtma Matı

Halı görünümlü bu eşsiz tasarımlı ısıtıcı ürün ile tanıştınız mı? Zdcdy Elektrikli Isıtma Matı hem görsel hem fiziksel olarak bulunduğu ortamı ısıtıyor. Oturma odanızda, kış bahçenizde ya da yemek masasının altında; kısacası ihtiyaç duyduğunuz her yerde ürünü rahatça kullanabilirsiniz. Özel güvenlik önlemlerine sahip bu şık ürün ile soğuk havaların keyfini, üşümeden çıkarabilirsiniz.

8. Sade ve şık: DeLonghi HSX 2320 Slim Style Konvektörü Mobile

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Sade ve şık bir tasarıma sahip DeLonghi HSX 2320 Slim Style Konvektörü Mobile, evinizin havasını değiştirecek. Ürün hem taşınabilir hem fazla yer kaplamayan portatif bir tasarıma sahip olduğu için rahat kullanılır. Farklı sıcaklık ayarlarıyla bulunduğunuz ortamın havasını dilediğiniz gibi ısıtabilirsiniz. Ayakları devrilmelere karşı özel olarak tasarlanan ürünün kullanımı da oldukça kolay. Harika, değil mi?

9. Yeni nesil ısıtıcı: Markanial Elektrikli Halı Altı Isıtıcı

Özel tasarımıyla her türlü halı ve kilim gibi eşyalarla birlikte kullanılabilen Markanial Elektrikli Halı Altı Isıtıcı, serin havalarda ayaklarınızı sıcacık tutacak. Eşit bir sıcaklık yayan ürün, su geçirmeyen bir tasarıma sahip. Yaklaşık iki saat çalıştırıldığında beş saate kadar ısısını koruyabilir. Beyaz renkli ürünün farklı ölçü seçeneklerine sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

10. Klasik tasarımları tercih edenlere: Kalite UFO Wall Duvar Tipi Isıtıcı Infrared Elektirkli Soba

En klasik elektrikli ısıtıcılardan bir olan Kalite UFO Wall Duvar Tipi Isıtıcı Infrared Elektirkli Soba, popülerliğini sürdüren ürünlerden bir tanesi. Bulunduğu ortamı anında ısıtan ürün ile kış aylarında bulunduğunuz odayı sıcacık tutabilirsiniz. Ürün, sadece duvarlara monte edilerek kullanılıyor. Farklı ısı ayarlarını da destekleyen klasik ısıtıcı, evinizde mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri.