Defalarca izlediğiniz hatta yine olsa yine izleyeceğimiz filmleri bir kez daha düşünün. Bu filmlerin oyuncuları ve konusu kadar müzikleri de bir devre damga vurdu. İşte şöhreti filminin önüne geçmiş 10 efsane müzik... CELINE DION-MY HEART WİLL GO ON- TITANIC My Heart Will Go On 1997 yapımı Titanik filminin tema şarkısı. Celine Dion tarafından seslendirilmiştir. Şarkı dünya çapındaki listelerde 1 numara olmuştur ve 1998 yılının en çok satan teklisidir. Şarkı Dion'un en ünlü şarkısıdır ve tüm zamanların en çok satan teklilerindendir. WHITNEY HOUSTON-I WILL ALWAYS LOVE YOU-THE BODYGUARD Amerikalı şarkıcı-söz yazarı Dolly Parton tarafından 1973 yılında yazıldı. Whitney Houston , 1992 yapımı The Bodyguard filmi için şarkının versiyonunu kaydetti . Onun teklisi Billboard Hot 100 listesinde 14 hafta rekor kırarak bir numarada kaldı ve tüm zamanların en çok satan teklilerinden biri oldu. R.KELLY-I BELIEVE I CAN FLY- SPACE JAM Amerikalı sanatçı R. Kelly'nin bir şarkısıdır. 1996 yılında Space Jam filminin müzikleri arasında yer alan şarkı, 1998'de sanatçının R. albümüne dahil edildi. Şarkı için Hype Williams yönetmenliğinde bir video klip çekildi. "I Believe I Can Fly", Amerikan Billboard Hot 100 listesinde iki numaraya yükseldi. Ayrıca R&B listelerinde altı hafta zirvede kaldı. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu yedi ülkede bir numaraya yükselen "I Believe I Can Fly", R. Kelly'nin dünya çapında en başarılı şarkısı oldu. Şarkı üç dalda Grammy kazandı ve Rolling Stone dergisinin Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı listesinde 406. sırada yer aldı. Ayrıca pek çok film ve dizide kullanıldı ve çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı.

DOOLEY WİLSON- AS TIME GOES BY- CASABLANCA Herman Hupfeld tarafından 1931 yılında yazılan bir şarkıdır . 1942 yılında Dooley Wilson tarafından Sam olarak sahnelenen Casablanca Warner Bros. filminde yer almasıyla ünlendi SURVIVOR- EYE OF THE TIGER- ROCKY III Amerikalı rock grubu Survivor'un bir şarkısı . Aynı isimli üçüncü albümlerinden single olarak yayınlandı ve aynı zamanda single'dan bir gün önce yayınlanan Rocky III filminin tema şarkısıydı . Survivor gitaristi Frankie Sullivan ve klavyeci Jim Peterik tarafından yazılan şarkı, Queen'in " Another One Bites the Dust " adlı şarkıyı kullanma iznini reddetmesinin ardından Rocky III yıldızı, yazar ve yönetmen Sylvester Stallone'un isteği üzerine kaydedildi. YA EVDE YOKSAN-NEREDESİN FİRUZE Haluk Bilginer, Özcan Deniz, Cem Özer, Ruhi Sarı ve Ragıp Savaş tarafından seslendirilen şarkının sözlerini Cemal Safi yazdı. Müziği ise Orhan Gencebay imzası taşıdı. BERLIN- TAKE MY BREATH AWAY- TOP GUN Giorgio Moroder ve Tom Whitlock tarafından yazılan şarkı 1986 yılına damga vurdu. Berlin Grubu’nun seslendirdiği şarkı İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar ve Altın Küre En İyi Şarkı Ödülü’nü kazandı. DORIS DAY- QUE SERA SERA- THE MAN WHO KNEW TOO MUCH Jay Livingston ve Ray Evans ekibi tarafından yazılan ve ilk olarak 1956'da yayınlandı. Doris Day Alfred Hitchcock filmi The Man Who Knew Too Much (1956) için yeniden seslendirdi.