Defalarca izlediğiniz hatta yine olsa yine izleyeceğimiz filmleri bir kez daha düşünün. Bu filmlerin oyuncuları ve konusu kadar müzikleri de bir devre damga vurdu. İşte şöhreti filminin önüne geçmiş 10 efsane müzik...

CELINE DION-MY HEART WİLL GO ON- TITANIC

My Heart Will Go On 1997 yapımı Titanik filminin tema şarkısı. Celine Dion tarafından seslendirilmiştir. Şarkı dünya çapındaki listelerde 1 numara olmuştur ve 1998 yılının en çok satan teklisidir. Şarkı Dion'un en ünlü şarkısıdır ve tüm zamanların en çok satan teklilerindendir.

WHITNEY HOUSTON-I WILL ALWAYS LOVE YOU-THE BODYGUARD

Amerikalı şarkıcı-söz yazarı Dolly Parton tarafından 1973 yılında yazıldı. Whitney Houston , 1992 yapımı The Bodyguard filmi için şarkının versiyonunu kaydetti . Onun teklisi Billboard Hot 100 listesinde 14 hafta rekor kırarak bir numarada kaldı ve tüm zamanların en çok satan teklilerinden biri oldu.

R.KELLY-I BELIEVE I CAN FLY- SPACE JAM

Amerikalı sanatçı R. Kelly'nin bir şarkısıdır. 1996 yılında Space Jam filminin müzikleri arasında yer alan şarkı, 1998'de sanatçının R. albümüne dahil edildi. Şarkı için Hype Williams yönetmenliğinde bir video klip çekildi. "I Believe I Can Fly", Amerikan Billboard Hot 100 listesinde iki numaraya yükseldi. Ayrıca R&B listelerinde altı hafta zirvede kaldı. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu yedi ülkede bir numaraya yükselen "I Believe I Can Fly", R. Kelly'nin dünya çapında en başarılı şarkısı oldu. Şarkı üç dalda Grammy kazandı ve Rolling Stone dergisinin Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı listesinde 406. sırada yer aldı. Ayrıca pek çok film ve dizide kullanıldı ve çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı.