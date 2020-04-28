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Sokağa çıkan babasını, 'Seni ihbar ederim' deyip eve gönderdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

Çorum'da sokağa çıkma yasağının kaldırıldığının zanneden 81 yaşındaki babasını sokakta karşılayan kişi, 'Seni polise ihbar ederim' diyerek babasını eve gönderdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Baki Aygün'ün paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sürerken, Çorum'da oturan Hüseyin Aygün bu yasağın kaldırıldığını düşündü. Bunun üzerine evden çıkan Aygün yolda, oğlu Baki Aygün ile karşılaştı. Baki Aygün babasını yolda görünce şaşırırken, yanına gidip, "Nereye gidiyorsun?" diye sordu.

Babasının durumu anlatmasının ardından, yasağın kaldırılmadığını söyleyen Aygün, "Seni polise ihbar ederim" diyerek güldü. Bu sırada yasağın kaldırılmadığını öğrenince şaşkınlık yaşayan Hüseyin Aygün eve döndü. Baki Aygün, babasıyla diyaloğunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde baba ve oğlunun diyaloğu ilgi gördü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum sokağa çıkma yasağı

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